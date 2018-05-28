Фильм "Нежность" Эльёра Ишмухамедова бесплатно покажут жителям Ташкента

Организаторы ждут всех желающих и советуют приходить в удобной одежде, так как зрителей разместят на курпачах (национальные стеганые матрацы).

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В культурном центре Human House вечером 28 мая пройдет показ фильма "Нежность", вход свободный для всех желающих.

© Foto : Вадим Преслицкий "Влюбленные": светлые чувства пятидесятилетней выдержки

Советский художественный фильм был снят в 1966 году на киностудии "Узбекфильм" режиссером Эльёром Ишмухамедовым. Лента положила начало содружеству режиссера Эльёра Ишмухамедова и сценариста Одельши Агишева, которое продолжилось в фильмах "Влюбленные", "Встречи и расставания", "Птицы наших надежд" и так далее, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Сюжет фильма построен вокруг темы взросления, юности, первой любви и первых проблем. Действие фильма происходит в Ташкенте. Организаторы советуют приходить в удобной одежде, так как зрителей разместят на курпачах (узбекский национальный стеганый матрац).