Ситора Фармонова: все свои вечерние платья я придумываю сама

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik, Марат Касем, Антон Курилкин. О творческих планах, новых кинолентах и назойливых ухажерах Sputnik Узбекистан рассказала актриса и участница команды КВН Азия MIX Ситора Фармонова.

- Какие у вас творческие планы, чем вы сейчас занимаетесь?

- Прямо сейчас занимаюсь съемками в нескольких фильмах. В промежутках между съемками у меня телепроекты, другие свои проекты - я амбассадор проекта "Мисс Азия MIX". Помимо этого у меня своя передача на нашем канале Milliy. Недавно наконец-то провели сольный концерт Азии MIX в Ташкенте.

Приходится все успевать, но я справляюсь и даже высыпаюсь.

- О чем фильмы, если не секрет? Поделитесь небольшим инсайдом ?

- Не люблю рассказывать наперед, скажу коротко – это не комедии. Наши зрители привыкли видеть меня всегда в мелодрамах, где я плачу, где я играю сельских девушек, которые всегда страдают, им плохо, но эти проекты совершенно другие.

Ситора Фармонова раскрывается с другой стороны – я там играю чемпионку, боксера, а про другой фильм если я сейчас расскажу, вся его тайна раскроется. Давайте мы оставим это большим секретом, представим этот сюрприз позже.

- Ваши поклонники в инстаграме заметили, что вы много времени проводите в тренажерных залах и, наверное, занимаетесь отдельными видами спорта?

- Да, я качаюсь, хожу через день в тренажерный зал. Я умудряюсь успевать везде, потому что я горю желанием сделать это. Каждый раз, когда я иду в тренажерный зал, я публикую сториз, потому что за мной наблюдают подписчики. Я веду здоровый образ жизни.

Из спорта занималась кикбоксингом, занималась верховой ездой. Сейчас не хватает времени, поэтому пока прекратила занятия, но планирую возобновить тренировки в ближайшее время. К тому же, кикбоксинг нужен для роли – удары должны быть правильно поставлены, движения должны быть правильными.

- Вы играли сельских девушек, тем не менее в жизни вы больше похоже на бизнесвумен. Как вам это удается?

- Иногда я сама задаюсь этим вопросом. У меня нет состояния такого, что я от всего устала и не хочу ничем не заниматься. Я благодарна Аллаху за это. Ведь очень много людей, которые не могут найти себя. Взять, например, студентов – сколько из них заканчивает учебу и не идут работать по профессии.

Я очень благодарна за то, что когда я пятнадцать лет назад молила Бога о том, чтобы у меня все было, чтобы я была популярна – я все получила. Нужно наслаждаться своей мечтой, это дает сил, и я все успеваю. И я люблю свою работу, карьеру и жизнь.

- В каком возрасте вы начали мечтать о популярности, когда поняли что хотите этого?

- Я не хотела стать известной актрисой или певицой популярной, это не мечта моего детства. Я хотела стать популярным дизайнером. С первого класса я стала мечтать об этом, без конца рисовала, даже на страницах папиных книг. Просила вместо кукол привозить карандаши или ручки. Я постоянно рисовала платья. Все мои вечерние платья, все наряды в КВН – это все я сама шила и сделала.

- Увидим ли мы когда-нибудь бренд одежды от Ситоры Фармоновой?

Миртохир Гулямов Песни в самарском такси от Ситоры Фармоновой и гадание на козе

- Я надеюсь, что получится, есть такая идея. Ведь в шоу-бизнес я попала из-за внешнего вида, меня позвали сняться в клипе. А потом уже стали звать в кинопроекты. Дебют в фильме у меня был в эпизодической роли, а во второй картине уже была хорошая, большая роль. Сегодня у меня уже 31 картина. И только в трех фильмах у меня были эпизодические роли.

Я полюбила эту сферу, я увидела, как творческие люди подходят к своим творениям - они делают их с любовью. Мне понравился этот образ жизни.

Сейчас я уже совмещаю все, есть возможность. Не хочу говорить о будущих планах, но свою коллекцию и свой бренд я хочу выпустить, это мечта детства.

К тому же по образованию я модельер-дизайнер, закончила эту специальность с красным дипломом. Второе же образование у меня – театральное, но диплом не красный.

- Ранее в интервью вы говорили, что если будущий супруг запретит вам работать, то вы оставите шоу-бизнес. Изменился ли ваш взгляд?

- Нет, но наверное сразу бросить работу я не смогу, это специфика шоу-бизнеса. Когда у меня будут дети, я бы сама хотела их воспитывать. Разве что наняла бы няню в помощь. Я очень щепетильно отношусь к этому.

- Наверняка очень много мужчин Узбекистана хотят спросить, где вы ищите мужа, где эти места?

- У меня нет кастинга. Свою судьбу не ищут, свою судьбу встречают внезапно. Если бы я знала, где мой будущий супруг, в каком городе, в какой стране… Все будет так, как предсказал Всевышний. Судьбу я почувствую сама, просто екнет сердечко. Как рассказывал мой отец, когда он увидел мою маму, он сразу понял, что она будет его женой.

Недавно я вычитала, что будущего супруга чувствуешь именно душой. Очень много поклонников, которые пытаются ухаживать, но пока понимаю, что это не мое, сердце пока не подсказало.

Да и времени для личных отношений нет. У меня и молодого человека нет. Если бы была личная жизнь, наверное, я бы все и не успевала. Я бы захотела больше времени проводить с ним.

- Не устаете от назойливых ухажеров? Как вы справляетесь с такими поклонниками?

- По городу я хожу не пешком, а езжу на машине. И у меня очень хорошая привычка закрываться изнутри. Меня еще отец так делать научил.

К тому же, езжу я не одна. Меня везде и всегда сопровождает исполнительный продюсер. Разве что в зал со мной не ходит – но там я занимаюсь со своим тренером, с подругами.

Я не отвечаю на назойливые приставания. Потому что если ответишь – будут надеяться на что-то, распускать слухи, польется негатив. Иногда удивляюсь тому, сколько может быть желчи в одном человеке.

- Как часто вы бываете дома? Сколько времени в году?

- Три месяца в году у меня получалось побыть, остальное время в разъездах.

Сейчас, конечно, получается, подольше побыть дома – потому что есть проекты в стране, телепередача. Поэтому всего полгода в поездках.

- Каков сейчас Ташкент? Вы много путешествовали, можете сравнить с зарубежными городами.

- Первоначально это родина. Каждый человек любит свою родину, какой бы колючий он не был.

Ташкент же – бесподобный город, как и весь Узбекистан. Все гости, которые прилетали, говорили о чистоте в стране. Это первое, что замечают гости. Они были восхищены.

Гостеприимство, конечно, еще отмечали. Мне никто не говорил плохих слов, наоборот говорили – какие люди, какой народ, какая кухня!

И история – ведь у каждого крупного города своя история, свои достопримечательности. Это ни с чем несравненно.