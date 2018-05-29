Ситора Фармонова: все свои вечерние платья я придумываю сама

ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik, Марат Касем, Антон Курилкин. О творческих планах, новых кинолентах и назойливых ухажерах Sputnik Узбекистан рассказала актриса и участница команды КВН Азия MIX Ситора Фармонова.
- Какие у вас творческие планы, чем вы сейчас занимаетесь?
- Прямо сейчас занимаюсь съемками в нескольких фильмах. В промежутках между съемками у меня телепроекты, другие свои проекты - я амбассадор проекта "Мисс Азия MIX". Помимо этого у меня своя передача на нашем канале Milliy. Недавно наконец-то провели сольный концерт Азии MIX в Ташкенте.
Приходится все успевать, но я справляюсь и даже высыпаюсь.
- О чем фильмы, если не секрет? Поделитесь небольшим инсайдом ?
- Не люблю рассказывать наперед, скажу коротко – это не комедии. Наши зрители привыкли видеть меня всегда в мелодрамах, где я плачу, где я играю сельских девушек, которые всегда страдают, им плохо, но эти проекты совершенно другие.
Ситора Фармонова раскрывается с другой стороны – я там играю чемпионку, боксера, а про другой фильм если я сейчас расскажу, вся его тайна раскроется. Давайте мы оставим это большим секретом, представим этот сюрприз позже.
- Ваши поклонники в инстаграме заметили, что вы много времени проводите в тренажерных залах и, наверное, занимаетесь отдельными видами спорта?
- Да, я качаюсь, хожу через день в тренажерный зал. Я умудряюсь успевать везде, потому что я горю желанием сделать это. Каждый раз, когда я иду в тренажерный зал, я публикую сториз, потому что за мной наблюдают подписчики. Я веду здоровый образ жизни.
- Вы играли сельских девушек, тем не менее в жизни вы больше похоже на бизнесвумен. Как вам это удается?
- Иногда я сама задаюсь этим вопросом. У меня нет состояния такого, что я от всего устала и не хочу ничем не заниматься. Я благодарна Аллаху за это. Ведь очень много людей, которые не могут найти себя. Взять, например, студентов – сколько из них заканчивает учебу и не идут работать по профессии.
Я очень благодарна за то, что когда я пятнадцать лет назад молила Бога о том, чтобы у меня все было, чтобы я была популярна – я все получила. Нужно наслаждаться своей мечтой, это дает сил, и я все успеваю. И я люблю свою работу, карьеру и жизнь.
- В каком возрасте вы начали мечтать о популярности, когда поняли что хотите этого?
- Я не хотела стать известной актрисой или певицой популярной, это не мечта моего детства. Я хотела стать популярным дизайнером. С первого класса я стала мечтать об этом, без конца рисовала, даже на страницах папиных книг. Просила вместо кукол привозить карандаши или ручки. Я постоянно рисовала платья. Все мои вечерние платья, все наряды в КВН – это все я сама шила и сделала.
- Увидим ли мы когда-нибудь бренд одежды от Ситоры Фармоновой?
Я полюбила эту сферу, я увидела, как творческие люди подходят к своим творениям - они делают их с любовью. Мне понравился этот образ жизни.
Сейчас я уже совмещаю все, есть возможность. Не хочу говорить о будущих планах, но свою коллекцию и свой бренд я хочу выпустить, это мечта детства.
К тому же по образованию я модельер-дизайнер, закончила эту специальность с красным дипломом. Второе же образование у меня – театральное, но диплом не красный.
- Ранее в интервью вы говорили, что если будущий супруг запретит вам работать, то вы оставите шоу-бизнес. Изменился ли ваш взгляд?
- Нет, но наверное сразу бросить работу я не смогу, это специфика шоу-бизнеса. Когда у меня будут дети, я бы сама хотела их воспитывать. Разве что наняла бы няню в помощь. Я очень щепетильно отношусь к этому.
- Наверняка очень много мужчин Узбекистана хотят спросить, где вы ищите мужа, где эти места?
- У меня нет кастинга. Свою судьбу не ищут, свою судьбу встречают внезапно. Если бы я знала, где мой будущий супруг, в каком городе, в какой стране… Все будет так, как предсказал Всевышний. Судьбу я почувствую сама, просто екнет сердечко. Как рассказывал мой отец, когда он увидел мою маму, он сразу понял, что она будет его женой.
Недавно я вычитала, что будущего супруга чувствуешь именно душой. Очень много поклонников, которые пытаются ухаживать, но пока понимаю, что это не мое, сердце пока не подсказало.
Да и времени для личных отношений нет. У меня и молодого человека нет. Если бы была личная жизнь, наверное, я бы все и не успевала. Я бы захотела больше времени проводить с ним.
- Не устаете от назойливых ухажеров? Как вы справляетесь с такими поклонниками?
- По городу я хожу не пешком, а езжу на машине. И у меня очень хорошая привычка закрываться изнутри. Меня еще отец так делать научил.
К тому же, езжу я не одна. Меня везде и всегда сопровождает исполнительный продюсер. Разве что в зал со мной не ходит – но там я занимаюсь со своим тренером, с подругами.
- Как часто вы бываете дома? Сколько времени в году?
- Три месяца в году у меня получалось побыть, остальное время в разъездах.
Сейчас, конечно, получается, подольше побыть дома – потому что есть проекты в стране, телепередача. Поэтому всего полгода в поездках.
- Каков сейчас Ташкент? Вы много путешествовали, можете сравнить с зарубежными городами.
- Первоначально это родина. Каждый человек любит свою родину, какой бы колючий он не был.
Ташкент же – бесподобный город, как и весь Узбекистан. Все гости, которые прилетали, говорили о чистоте в стране. Это первое, что замечают гости. Они были восхищены.
Гостеприимство, конечно, еще отмечали. Мне никто не говорил плохих слов, наоборот говорили – какие люди, какой народ, какая кухня!
И история – ведь у каждого крупного города своя история, свои достопримечательности. Это ни с чем несравненно.