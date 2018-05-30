В Казахстане отметили 18-летие рок-оперы "Такыр", посвященной проблеме Арала

Премьера состоялась 30 мая 2000 года в Астане в рамках фестиваля "Приз традиций".

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Такыр — первая казахская рок-опера-балет, которая посвящена проблеме Аральского моря и названа по тюркскому термину "такыр".

Цель "Такыра" — привлечь внимание к трагедии Аральского региона, художественными средствами воздействовать на сознание людей, призвать их ответственно взглянуть на проблему сохранения среды обитания для потомков.

Премьера состоялась 30 мая 2000 года во Дворце Республики в Алматы в рамках творческих программ международного фестиваля "Приз Традиций", который проводится Евразийским фондом культуры.