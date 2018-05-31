В Париже покажут спектакль узбекского режиссера Саодат Исмаиловой

Культурное мероприятие пройдет в этнографическом музее на набережной Бранли с 31 мая по 3 июня.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В этнографическом музее на набережной Бранли (Le musée du quai Branly) в Париже с 31 мая по 3 июня состоится показ спектакля "Кырк кыз" ("Сорок девушек") известного узбекского художника и режиссера Саодат Исмаиловой, сообщает корреспондент Sputnik.

Проект реализован при поддержке Фонда Ага-Хана по музыкальному творчеству, Национального центра современного искусства Le Fresnoy (Франция), Бруклинской академии музыки (США), Центра Хопкинс и Дартмундского колледжа (США).

Героический эпос "Кырк кыз" — образец творчества каракалпакского народа. Это многослойный и многоплановый историко-этнографический памятник, возраст которого составляет около 2000 лет. В нем нашли отражение как события далекой истории, так и близкого к нам времени, а также столкновения, происходившие в Хорезмском ханстве и в Туркестанском крае несколько тысячелетий назад.

Jennifer Hauck Исполнительница спектакля "Кырк кыз"

Видеоряд спектакля был снят в Каракалпакстане, а также в одной из старейших мечетей в Ташкенте. Репетиции проводились с 2017 по 2018 год в столичном дворце "Туркистан", а также в Алматы.

"Полуторачасовой спектакль в сопровождении видео Саодат Исмаиловой реконструирует историю каракалпакского эпоса в музыкальной и абстрактной форме. В работе над проектом приняли участие композитор Дмитрий Янов-Яновский, сценарист Улугбек Садыков, художник-постановщик Камилла Курманбекова, дизайнер костюмов Хилола Шер", — отметили в Фонде развития культуры и искусства.

Автор проекта в течение года искала музыкантов по всему региону. Кастинг на главную роль проводился среди примерно ста девушек в Ташкенте и Нукусе. По итогам кастинга роль главной героини Гулайим досталась Айсанем Юсуповой, студентке второго курса Государственного института искусств и культуры Узбекистана, актрисе театра и кино.

Роли и вокальные партии исполнили Гумисай Бердиханова (гирджек), Гумшагул Бектурганова (дутар, вокал), Азиза Даврова (вокал, дойра), Токжан Каратай (кобыз), Махабат Кобогонова (кил-кияк, чопо-чор, комуз, джигач ооз комуз, вокал), Араильм Омирбекова (вокал, домбра), Салтанат Ерсултан (вокал, жетиген), Алибек Кабдурахманов (перкуссия, чанг, дирижер).

"Идея создания проекта пришла ко мне из детства, из рассказов бабушки. Это история про сорок девушек, защищавших свои земли. К сожалению, по сей день неизвестен итог этой легенды. Именно эта недосказанность меня и заинтересовала. Желание заполнить эту недосказанность подтолкнуло меня на создание данного проекта", — рассказала Саодат Исмаилова.

Классические произведения, которые автор подбирала в течение нескольких месяцев, исполняются в новом контексте. Изображение, которое сопровождает музыку на протяжении всего спектакля, взаимодействует с музыкой, иногда лидируя, а иногда уступая звуку, чтобы с наибольшей полнотой раскрыть динамичность дутара, низкие тембры домбры, древние и сложные ритмы дойры, необычность жетигена, которая роднит его с чангом, а самое важное - с красотой женского традиционного вокала.

Все участницы проекта прекрасно поют и представляют разные школы вокального искусства Центрально Азии — маком, дастан, жирау и затяжное пение.

Напомним, что в эпической поэме "Кырк кыз" 40 девушек, возглавляемых героиней Гулайим и ее возлюбленным Арысланом, ведут войну против армии калмыцкого хана и иранского шаха. Герои освобождают Хорезм и создают правительство из представителей народов Средней Азии: каракалпаков, туркмен, узбеков и казахов.

Музей на набережной Бранли, открывшийся в 2006 году, представляет собрание этнографического искусства Океании, Азии, Африки и Америки. Коллекция состоит из трех разделов - собрания музыкальных инструментов, исторического собрания и собрания текстиля, включающего свыше 25 тысяч предметов. Всего в музее представлено свыше 267 тысяч экспонатов.