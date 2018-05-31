Ташкентцы проголосуют за открытие городского музея

На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" открылась петиция на эту тему.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В мае на портале коллективных обращений Узбекистана "Менинг фикрим" открыли петицию "Об открытии музея истории Ташкента".

"Наличие музея: а) повысит туристическую привлекательность Ташкента; б) вызовет у молодежи интерес к истории родины и чувство патриотизма; в) осветит малоизвестные страницы истории столицы, так как до середины XIX века мало сведений, они разрозненны и доступны лишь специалистам; г) много интересных архитектурных памятников всех времен, достойных описания и популяризации; е) сделает город духовно богаче и дружелюбнее к горожанам и гостям", - написал автор петиции, журналист и блогер Евгений Скляревский.

Он также предложил привлечь инвесторов и впоследствии указать их имена и разместить рекламу на культурной площадке.

Кроме того, ранее на портале предложили создать национальный исторический телеканал.

"Менинг фикрим" запустили в конце апреля. Цель проекта – эффективное взаимодействие граждан и властей. Пользователи могут подать обращение на почти любую тему, его оперативно рассматривают специалисты.