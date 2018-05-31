Мюзикл "Рапунцель" покажут во дворце "Туркистон" в честь Дня защиты детей

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столичном дворце "Туркистон" пройдет мюзикл "Рапунцель".

В честь Дня защиты детей на сцене дворца выступят артисты театральной студии Musical. Длительность представления составляет один час, сообщается на странице в Facebook.

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Спектакли пройдут 31 мая и 1 июня в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Мюзикл поставлен по мотивам сказки братьев Гримм. По сюжету на землю падает волшебная солнечная капля, вследствие чего появляется волшебный цветок, способный возвращать и сохранять вечную молодость и красоту. Этот цветок находит эксцентричная хитрая старушка матушка Готель и использует дар солнца для того, чтобы сохранять свою молодость.

Тем временем в соседнем королевстве случается беда — опасно заболевает беременная королева, и только волшебный цветок может спасти ее от смерти. Цветок находят, и с его помощью королева исцеляется, а затем у нее рождается дочь — принцесса по имени Рапунцель, волосы которой унаследовали волшебный дар солнца. Во время сказки с принцессой происходит много приключений, но все заканчивается хеппи-эндом — девушка встречает принца и они готовятся к свадьбе.