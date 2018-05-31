Мюзикл "Рапунцель" покажут во дворце "Туркистон" в честь Дня защиты детей

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столичном дворце "Туркистон" пройдет мюзикл "Рапунцель".
В честь Дня защиты детей на сцене дворца выступят артисты театральной студии Musical. Длительность представления составляет один час, сообщается на странице в Facebook.
Тем временем в соседнем королевстве случается беда — опасно заболевает беременная королева, и только волшебный цветок может спасти ее от смерти. Цветок находят, и с его помощью королева исцеляется, а затем у нее рождается дочь — принцесса по имени Рапунцель, волосы которой унаследовали волшебный дар солнца. Во время сказки с принцессой происходит много приключений, но все заканчивается хеппи-эндом — девушка встречает принца и они готовятся к свадьбе.