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Зрители в специальных очках на открытии лазерного кинотеатра IMAX

В кинотеатрах введут обязательное квотирование для узбекских фильмов

© Sputnik / Евгений Биятов
Культура
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Вначале работы кинотеатры будут показывать по одному узбекскому фильму в месяц, с 2021 года этот показатель будет увеличен до 25% от общего числа кинолент.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют установить минимальную квоту для показа узбекских фильмов во всех кинотеатрах независимо от формы собственности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Это предусмотрено проектом постановления главы государства о дополнительных мерах по совершенствованию национальной киноиндустрии. Документ предлагает ввести с 1 июля 2018 года систему квотирования объемов показа отечественных художественных фильмов в кинотеатрах.

В первые годы кинотеатры должны будут показывать по одному полнометражному узбекскому фильму в месяц. Затем, начиная с 1 января 2021 года, они будут обязаны отдать по местное кино не менее 25% от месячного объема экранного времени, в праздничные дни — 40%.

Напомним, что в Узбекистане до конца 2019 года будет создана кинопрокатная сеть, в которую войдут 49 новых кинотеатров. В частности, планируется возвести 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних кинотеатров по всей республике. Все они будут построены по типовым проектам с необходимой инфраструктурой.

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В одноэтажных и двухэтажных кинотеатрах будут располагаться по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест. Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами. За это он будет получать небольшой процент от владельцев объектов.

Планируется, что новые кинотеатры возведут частные предприниматели, которым предоставят льготные кредиты. Также в перспективе в новой сети будет введена единая билетная система, а сами билеты будут доступны для покупки через интернет и мобильные приложения.

Теги:
кинотеатр, Узбекистан



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