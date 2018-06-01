В кинотеатрах введут обязательное квотирование для узбекских фильмов

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане планируют установить минимальную квоту для показа узбекских фильмов во всех кинотеатрах независимо от формы собственности, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первые годы кинотеатры должны будут показывать по одному полнометражному узбекскому фильму в месяц. Затем, начиная с 1 января 2021 года, они будут обязаны отдать по местное кино не менее 25% от месячного объема экранного времени, в праздничные дни — 40%.
Напомним, что в Узбекистане до конца 2019 года будет создана кинопрокатная сеть, в которую войдут 49 новых кинотеатров. В частности, планируется возвести 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних кинотеатров по всей республике. Все они будут построены по типовым проектам с необходимой инфраструктурой.
Планируется, что новые кинотеатры возведут частные предприниматели, которым предоставят льготные кредиты. Также в перспективе в новой сети будет введена единая билетная система, а сами билеты будут доступны для покупки через интернет и мобильные приложения.