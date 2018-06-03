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Олег Терновой

Узбекистанец Олег Терновой стал победителем шоу "Песни" на ТНТ

© Фото: Олег Терновой / instagram
Культура
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Терновой - непрофессиональный музыкант. Он по образованию актер, играет в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого работал фельдшером скорой помощи.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистанец Олег Терновой (Terry) стал победителем первого сезона шоу "Песни" на российском телеканале ТНТ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Артист получил пять миллионов рублей, а свою победу в конкурсе посвятил маме, которая находилась в этот момент в зале. На проекте певец больше всего запомнился песнями "Домофон" и "Мега", а также дуэтом с Егором Кридом.

"Я пришел сюда показать людям, что нужно всегда идти к своей цели и мечтать, несмотря ни на что", — именно так прокомментировал свою победу Олег.

Этот успех выглядит еще более невероятным, учитывая, что Терновой — непрофессиональный музыкант. Он по образованию актер, играет в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого, как признавался сам Олег, работал фельдшером скорой помощи.

"Я всего лишь хочу напомнить вам, как важно не сдаться в мире, где почти каждый уверяет тебя, что без связей и денег тебе ничего не светит, что то, чем ты занимаешься, не будет никогда пользоваться успехом и моё самое любимое, что таких как ты пруд пруди! Боритесь за свою мечту до конца, я вас уверяю рано или поздно это сработает! Нужно только верить)", — написал Терновой в своем Instagram.

Единственный минус — Тимати не подписал контракт с Олегом в рамках шоу. Контракт с лейблом BlackStar получил DanyMuse, а с лейблом Malfa — Кристина Кошелева.

"Пять лет @ternovoy_oleg идёт к контракту с @blackstarofficial!!! И ни разу по пути, не переобулся, не поменял цель, не сменил фарватера, через тернии вперёд к мечте!!! Это ли не качество настоящего победителя?! Не взирая на критику и насмешки со стороны, на самую вершину башни "Меркурий"!!! Характер + вера в себя + упорство + талант + стиль + умение подать себя = ", — отметил в своем Instagram Тимати.

Тимати написал в instagram об Олеге Терновом
© Фото: Тимати \ instagram
Тимати написал в instagram об Олеге Терновом



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