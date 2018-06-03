В Фергане узбекистанцы устроили баттл по татарским танцам

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В центральном парке города Ферганы состоялся праздник "Сабантуй-2018". Об этом сообщает Представительство РТ в Узбекистане.
Зрителями и участниками народных гуляний стали и ферганцы, и гости города разных национальностей и возрастов.
Поздравили ферганцев с большим татарским праздником и гости из Андижана во главе с председателем Русского культурного центра Еленой Бабенко.
Затем ведущие объявили конкурс татарского танца, и лучшие танцоры получили призы от жюри конкурса.
По традиции праздник завершился татарской дискотекой, после которой желающие могли попробовать популярные и татарские блюда.