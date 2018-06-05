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Олег Терновой

Олег Терновой: я желал победы только себе

© Фото: Олег Терновой / instagram
Культура
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Победитель шоу "Песни" на ТНТ узбекистанец Олег Терновой рассказал, что почувствовал, став лучшим на шоу, и как победа повлияла на его жизнь.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Актер, начинающий певец и бывший фельдшер из Узбекистана Олег Терновой (Terry) в интервью радио ENERGY поделился своими эмоциями и чувствами, когда узнал, что стал победителем шоу "Песни" на российском телеканале ТНТ.

По его словам, это был всплеск эмоций.

"Я желал победы себе, однако результат все равно был для меня неожиданным", — рассказал Олег.

Однако он подчеркнул, что результат считает вполне справедливым и честным, поскольку он (наравне с другими финалистами шоу) был лучшим на проекте.

Певец рассказал, что за последнее время у него появилась масса поклонников.

"Люди подходят, просят автограф и благодарят. Это приятно и немного странно", — сказал он.

Олег Терновой
Телеканал ТНТ
Бывший фельдшер из Узбекистана покоряет проект "Песни" на ТНТ
Олег подчеркнул, что намерен продолжать свою музыкальную карьеру, записывать новые треки и снимать клипы.

Напомним, что артист (как победитель шоу "Песни") получил пять миллионов рублей, а свою победу посвятил маме, которая находилась в тот момент в зале. На проекте певец больше всего запомнился песнями "Домофон" и "Мега", а также дуэтом с Егором Кридом.

Олег Терновой — непрофессиональный музыкант. По образованию он актер, играет в Академическом русском драматическом театре Узбекистана, а до этого, как сам признавался, работал фельдшером скорой помощи.

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Узбекистанец Олег Терновой стал победителем шоу "Песни" на ТНТ
Теги:
музыкальный конкурс, песни



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