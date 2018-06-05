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День Узбекистана отметили в Турции

Плов и кино: в Анкаре отметили День Узбекистана

© ИА "Жахон"
Культура
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В мероприятии приняли участие художественный коллектив и группа ремесленников, иностранных коллег угостили национальным блюдом.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Кечиоренском районе столицы Турции Анкары 5 июня отметили День Узбекистана, сообщает информационное агентство "Жахон".

Иностранные коллеги познакомились с развитием страны, историко-культурным наследием и туристическим потенциалом.

В Турции отметили День Узбекистана
© ИА "Жахон"
В Турции отметили День Узбекистана

В мероприятии приняли участие глава администрации Кечиорена Мустафа Ак, турецкий писатель Явуз Донат, представители дипломатического корпуса, член Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития Эбубакр Тосенли, а также общественные деятели и журналисты.

Гостям представили национальный стенд, декорированный изделиями прикладного искусства узбекского народа, также их угостили узбекским пловом.

"Узбекистан является историко-культурным центром древнего Турана, современной Центральной Азии. Для нас большая честь и огромное удовольствие присутствовать сегодня на презентации Узбекистана", — заявил глава районной администрации Кечиорена Мустафа Ак.

В рамках мероприятия прошел брифинг, посвященный последним преобразованиям в Узбекистане и Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики до 2021 года.

Собравшимся показали видеофильм "Динамичный Узбекистан", который рассказывает о развитии республики.

Кроме того, для посетителей прозвучал концерт мастеров национального искусства.

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Теги:
Культура, Турция, праздник



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