Прощание с Леонидом Неведомским пройдет 7 июня в Петербурге

Церемонию организуют в Большом драматическом театре имени Товстоногова с 11:00 до 13:00.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В четверг, 7 июня, в БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге пройдет церемония прощания с актером Леонидом Неведомским, сообщает РИА Новости.

Церемония пройдет с 11:00 до 13:00, затем в 14:00 организуют отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках. Актера похоронят на Волковском кладбище.

Напомним, что народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

Неведомский родился в 1939 году в Витебске, в семье врачей. В 1967 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, учился на курсе у Розы Сироты. Прославился благодаря работам в фильмах "Мачеха", "Звезда пленительного счастья", "Цыган", всего снялся в более чем 100 кинокартинах и исполнил более 40 ролей в театре. В последние годы много снимался в популярных сериалах.