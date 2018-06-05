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Продюсер Харви Вайнштейн в суде отрицает свою вину

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Ранее голливудского кинодеятеля обвинили в преступлениях сексуального характера, затем его отпустили под залог в миллион долларов.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн на заседании суда в Нью-Йорке отрицает свою вину, сообщает The Washington Post.

Города мира. Нью-Йорк
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании арестовали Вайнштейна

На вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным в изнасилованиях и преступлениях сексуального характера, кинодеятель ответит отрицательно.

Ранее сообщалось о планах американского режиссера и сценариста Брайана Де Пальма снять фильм ужасов, основанный на деле Вайнштейна.

Харви Вайнштейн сам явился 25 мая в полицейский участок в Нью-Йорке, чтобы узнать об обвинениях, там его арестовали.

Его обвиняют в двух преступлениях – изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии по отношению к другой.

Речь идет, в том числе, о показаниях актрисы Люсии Эванс, которая рассказала следователям о домогательствах со стороны Вайнштейна в 2004 году.

Теги:
обвинение, Нью-Йорк, голливуд



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