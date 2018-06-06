Свыше 200 экспертов обсудят в Петербурге культурное наследие Узбекистана

Ученые представят свои труды по каталогизации предметов и образцов культурного наследия Узбекистана, хранящихся в музеях России, а также в других странах мира.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Свыше 200 ученых соберутся на второй международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами", который состоится в Санкт-Петербурге 6-8 июня.

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"Конгресс соберет на диалоговой площадке более 200 известных представителей науки, занимающихся изучением истории и культуры Средней Азии. Известные российские ученые, среди которых (глава Государственного Эрмитажа) Михаил Пиотровский, (директор Института восточных рукописей РАН) Ирина Попова... и другие выступят с презентациями альбомов серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". Этот уникальный эксклюзивный некоммерческий медиапроект ставит перед собой целью каталогизацию предметов и образцов культурного наследия Узбекистана, хранящихся в музеях России, а также в других странах мира", — сообщают организаторы.

Научная часть конгресса, которая состоится в Белом зале Дома ученых РАН, предусматривает, помимо пленарного заседания, семь секционных дискуссий по археологии, истории, восточным рукописям, нумизматике, текстилю, декоративно-прикладному искусству и живописи Узбекистана. Также на конгрессе в дар крупнейшим музеям и библиотекам мира будут безвозмездно вручены факсимильные копии уникальных древних рукописей Востока.

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Организаторами конгресса выступают Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана при поддержке ряда национальных и российских партнеров. Партнерами проекта также являются Российский этнографический музей, Государственный музей Востока, Институт восточных рукописей РАН, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера), Российская национальная библиотека, Государственный музей истории религии, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом) и Государственный Эрмитаж.