Поэтическая акция: день рождения Пушкина отметили в Ташкенте

Мероприятие организовали Российский центр науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Узбекистане и Союз писателей.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В честь дня рождения поэта Александра Пушкина в Ташкенте провели поэтическую акцию, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

© Россотрудничество В Ташкенте отметили день рождения Пушкина

В организации мероприятия участвовали Российский центр науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Узбекистане, Союз писателей, клуб-музей Анны Ахматовой при Россотрудничестве, республиканский Русский культурный центр и ряд других учреждений.

"В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев отметил, что масштаб деятельности Александра Сергеевича ставит его в один ряд с величайшими деятелями культуры, он по праву считается основателем русского литературного языка и продолжает оставаться одним из самых издаваемых авторов в мире", — говорится в сообщении.

Кроме того, собравшихся поздравил руководитель представительства Россотрудничества Виктор Шулика.

После торжественной части гости праздника возложили цветы к памятнику Пушкину и посмотрели концерт, в котором приняли участие артисты театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов и детские танцевальные коллективы.

В среду, 6 июня, в России и СНГ также отмечают День русского языка.

Ранее жителей России поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил о том, что поэт Александр Пушкин открыл для России и мира красоту русского языка.