19:08 06 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 36°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
День рождения Пушкина отметили в Ташкенте

Поэтическая акция: день рождения Пушкина отметили в Ташкенте

© Россотрудничество
Культура
Получить короткую ссылку
26 0 0

Мероприятие организовали Российский центр науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Узбекистане и Союз писателей.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В честь дня рождения поэта Александра Пушкина в Ташкенте провели поэтическую акцию, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

В Ташкенте отметили день рождения Пушкина
© Россотрудничество
В Ташкенте отметили день рождения Пушкина

В организации мероприятия участвовали Российский центр науки и культуры, Посольство Российской Федерации в Узбекистане, Союз писателей, клуб-музей Анны Ахматовой при Россотрудничестве, республиканский Русский культурный центр и ряд других учреждений.

"В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев отметил, что масштаб деятельности Александра Сергеевича ставит его в один ряд с величайшими деятелями культуры, он по праву считается основателем русского литературного языка и продолжает оставаться одним из самых издаваемых авторов в мире", — говорится в сообщении.

Кроме того, собравшихся поздравил руководитель представительства Россотрудничества Виктор Шулика.

После торжественной части гости праздника возложили цветы к памятнику Пушкину и посмотрели концерт, в котором приняли  участие артисты театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов и детские танцевальные коллективы.

В среду, 6 июня, в России и СНГ также отмечают День русского языка.

Ранее жителей России поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он напомнил о том, что поэт Александр Пушкин открыл для России и мира красоту русского языка.

По теме

Медведев поздравил страну с Днем русского языка
Теги:
русский язык, день рожденья, Александр Пушкин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Больница
    Ночной визит

    Министр здравоохранения Казахстана неожиданно нагрянул в больницы Алматинской области и остался недоволен.

  • LIVE: В центре Бишкека проходит флешмоб против кражи невест
    Не укради!

    После резонансного убийства 20-летней бишкекчанки, похищенной с целью женитьбы, активисты призвали кыргызстанцев перестать красть невест.

  • Школьники в классе, архивное фото
    Высылаем "подкрепление"

    Россия по просьбе Таджикистана направит в республику еще одну группу педагогов для обучения таджикских школьников русскому языку.

  • Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов
    Гонки по Садовому

    Известный российский блогер азербайджанского происхождения Гусейн Гасанов устроил заезд на Ferrari по Садовому кольцу с огромной скоростью, и теперь ему грозят неприятности.

  • Немец едет на ЧМ 2018 на «пивной бочке» через Беларусь, видео
    "Пивной" трип

    Пожилого немца на тракторе с прицепом в виде огромной пивной бочки засняли в пункте пропуска "Берестовица". Как выяснилось, бочка – это дом на колесах.

  • Туризм
    Путевка в никуда

    Число людей, купивших у мошенников фальшивые путевки в Абхазию, достигло нескольких сотен. Как обезопасить себя – в материале Sputnik.

  • Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн
    Не кашляйте!

    Армянский премьер Пашинян, когда "ковал революцию", простудился, - врач-армянин из Франции услышал кашель министра и решил вернуться на родину.

  • Уличный динамик, архивное фото
    Музыкальный патриотизм

    Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

  • Пачка сигарет
    Дорогое удовольствие

    Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.

  • Тирасполь
    Только бизнес

    В Тирасполь съехались иностранные дипломаты, представляющие 18 стран мира, чтобы оценить инвестиционную привлекательность приднестровского региона.

  • Автор письма президенту Эстонии Владислав Ничков
    Не надо помощи!

    Волонтер c Украины, проживающий в Эстонии, отправил письмо президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку Украине.

  • Граница
    Статистика нарушений

    О числе задержанных за нарушение государственной границы Южной Осетии рассказали в КГБ республики.

  • Больница
    Ночной визит

    Министр здравоохранения Казахстана неожиданно нагрянул в больницы Алматинской области и остался недоволен.

  • LIVE: В центре Бишкека проходит флешмоб против кражи невест
    Не укради!

    После резонансного убийства 20-летней бишкекчанки, похищенной с целью женитьбы, активисты призвали кыргызстанцев перестать красть невест.

  • Школьники в классе, архивное фото
    Высылаем "подкрепление"

    Россия по просьбе Таджикистана направит в республику еще одну группу педагогов для обучения таджикских школьников русскому языку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Интерьер комнаты коммунальной квартиры на выставке Коммунальный рай, или Близкие поневоле в Особняке Румянцева, Санкт-Петербург
Когда все общее, или Жизнь в советской коммунальной квартире
Капсульный отель открылся в Екатеринбурге
Просто космос: в Екатеринбурге открылся капсульный отель
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054