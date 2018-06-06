Премьера фильма Scorpion пройдет в Ташкенте в октябре

Съемки фильма проходили в Ташкенте, Бухаре, Петербурге и Марокко, в фильме снялись известный турецкий актер Мурат Йылдырым и звезда российского кино Вячеслав Разбегаев.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Режиссер Мухлиса Азизова завершила съемки триллера Scorpion. Премьера фильма намечена на октябрь этого года в рамках Международного кинофестиваля Prologue, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Стрингер Cъемки триллера Scorpion

Съемки фильма завершились на днях в Санкт-Петербурге. В течение трех месяцев творческая группа, в которую вошли многочисленные международные специалисты, работали в Ташкенте, Бухаре, Санкт-Петербурге и нескольких городах Марокко. В фильме, повествующем о международной преступности среди молодежи, заняты такие известные актеры как Фархад Махмудов, Карим Мирхадиев, Юлдуз Раджабова, Рано Шадиева.

Также в фильме снялись известный турецкий актер Мурат Йылдырым и звезда российского кино Вячеслав Разбегаев. Напомним, что сценарий к фильму написал Боб Андервуд (США), а оператором картины является Макс Тцуи (Германия).

Sputnik / Стрингер На съемках фильма режиссера Мухлисы Азизовой

Сейчас творческая группа приступила к этапу пост-продакшена. К этому процессу привлечены лучшие зарубежные специалисты, например, над звуковым дизайном фильма будут работать Гэри Буржуа ("Превосходство борна", "Первые мстители") и Алексей Синицын ("Савва", "Защитники").

Работа по звуку будет осуществляться на базе киноконцерна "Мосфильм". Цветокоррекция будет произведена в Москве, в компании "Color Kitchen", которая работала над такими фильмами как "Легенда 17", "Движение вверх", "Викинг". Над музыкой к фильму работает известный российский композитор Илья Зудин (экс-солист группы "Динамит").

Напомним, что производство фильма проходит в рамках совместного постановления, подписанного Союзом молодежи Узбекистана, национальным агентством "Узбеккино", Министерством внутренних дел, Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Центром развития кинематографии.