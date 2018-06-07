Петербург узбекский: стартовал конгресс "Культурное наследие Узбекистана"

Пять знаковых культурных учреждений Петербурга подготовили специальные выставки узбекского культурного наследия, а делегация из Узбекистана привезла для каждого из них несколько ценных подарков.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik, Тимур Селиванов. Узбекскую культуру в Санкт-Петербурге знают и любят — это подтвердили участники Второго международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами". В первый день в трех крупных музеях, научном институте и библиотеке открылись выставки, посвященные наследию центральноазиатской республики.

История против экстремизма

Первый день конгресса — церемониальный, он полон торжественных открытий и подарков. Пять знаковых культурных учреждений Петербурга подготовили специальные выставки узбекского культурного наследия, а делегация из Узбекистана привезла для каждого из них несколько ценных подарков.

Главный презент — книга "Архитектурная эпиграфика Узбекистана", плод десятилетней работы республиканских ученых, фотографов и издателей. В тринадцати томах собраны фотографии и переводы надписей на стенах крепостей, памятниках и надгробиях всех областей страны — цитаты из Корана, поэтические тексты, сведения о создателях и датах сооружения памятников. В таком масштабе эпиграфика изучается впервые в мире.

"Сегодня ислам искажается экстремистами, которые пользуются необразованностью некоторых мусульман. А большинство надписей на памятниках IX-XX веков, которые рассматриваются в нашем труде, — это нравственные, гуманистические призывы к миру и просвещению. Поэтому наш проект имеет и идеологическую подоплеку, борется с экстремизмом", — рассказал участник проекта, академик Академии наук и Академии художеств Узбекистана, доктор искусствоведения Акбар Хакимов.

Тома "Архитектурной эпиграфики" уже получили ряд вузов, библиотек и музеев Узбекистана, множество комплектов книг разослано по всему миру. Готовится к выпуску электронная версия этого труда. Таким образом, с многовековым узбекским наследием познакомится не только узкое сообщество специалистов, но и широкая аудитория.

© Sputnik / Александр Гальперин Муфтий петербургской Cоборной мечети Равиль Пончаев, руководитель проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" Фирдавс Абдухаликов и директор Государственного музея истории религии Любовь Мусиенко (слева направо)

Еще два ценных подарка для Петербурга — факсимильные копии Катта-Лангарского Корана и Дивана Султана Хусейна Байкары. В оформлении копии стихотворного сборника использованы те же два вида золота, что и в оригинальной рукописи. Факсимиле на протяжении двух лет готовили специалисты из Австрии.

Не только мигранты

Первым открыл свои двери перед участниками конгресса Российский этнографический музей (РЭМ). Более ста лет здесь бережно хранятся артефакты народов, населявших Российскую империю и советские республики. Два зала музея посвящены наследию центральноазиатских стран, в первую очередь Узбекистана.

© Sputnik / Александр Гальперин Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана" в Санкт-Петербурге

Директор РЭМ Владимир Грусман отметил политическую важность мероприятия.

"Решение президента Шавката Мирзиёева поддержать конгресс — это поступок настоящего руководителя, поступок человека, который дорожит родной культурой. Что бы ни происходило в мире, сотрудничество между Россией и Узбекистаном непоколебимо. Наши отношения сохранялись, сохраняются и будут сохраняться, пока существуют два наших государства", - сказал он.

Конгресс "Культурное наследие Узбекистана" развенчает негативный имидж страны, считает замминистра культуры Камола Акилова.

"Узбекистан не только поставляет трудовых мигрантов. Есть другой Узбекистан — государство с многовековой историей и культурой. Наш конгресс это еще раз продемонстрирует", - заявила она.

Секрет о совместных планах узбекской стороны и РЭМ раскрыл председатель правления Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. По его словам, в дни празднования независимости Узбекистана в музее откроется выставка народных мастеров республики. Коллекция их работ пополнит фонд РЭМ.

Память муфтия

"Любая нация, любой народ сегодня стремится сохранить свое наследие. Чрезвычайно важно, что правительство Узбекистана озабочено этой проблемой", — подчеркнула замдиректора Российской национальной библиотеки (РНБ) Елена Тихонова.

© Sputnik / Александр Гальперин Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова

Библиотека хранит порядка 250 рукописных книг XV-XIX века из Самарканда, Бухары, Коканда и Хивы, в том числе издания поэта Алишера Навои. Заведующая сектором восточных фондов отдела рукописей Ольга Васильева познакомила участников конгресса с прекрасно сохранившимися фолиантами, покрытыми изнутри арабской вязью и красочными миниатюрами. Она рассказала о курьезном случае.

"Однажды наш читатель получил на руки оригинал рукописи XVI века и воскликнул: "Да это же подделка!". Он не мог поверить, что книга такой древности может выглядеть как новая", - поделилась Васильева.

В Государственном музее истории религии узбекскую делегацию встретил муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев.

"Когда мой отец учился в Бухаре и Ташкенте, я сопровождал его и наслаждался шедеврами узбекской архитектуры. Мне дороги эти юношеские воспоминания. Благодарю Всевышнего за то, что Он позволил мне познакомиться с богатством культурного наследия Узбекистана", - вспомнил он о том, как сам бывал в Узбекистане.

Председатель НАЭСМИ обратился к духовному лидеру Северной столицы. По мнению Абдухаликова, открытие Конгресса и передача ценных книг в дар Санкт-Петербургу — это те самые благие дела, которые требуются от мусульман во время Рамадана. Муфтий согласился с ним.

© Sputnik / Александр Гальперин Руководитель проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" Фирдавс Абдухаликов (слева) и Муфтий петербургской Cоборной мечети Равиль Пончаев

Танцы в дополненной реальности

Узбекские адрас и атлас — сокровища Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), которые подарили царской семье Романовых эмиры Бухары. О восточном текстиле участникам Конгресса рассказала ведущий научный сотрудник Кунсткамеры Елена Царева.

"Эти высочайшие подношения хранились в кладовых Зимнего дворца, их практически не использовали. В начале XX века подарки эмиров передали в музеи Петербурга. В Кунсткамеру поступило более пятисот отрезов тканей", - пояснила она.

Еще один яркий восточный сюрприз для гостей из Узбекистана — народные танцы. Их исполнила… 3D-модель из приложения "Танец и шелк", которое разработали по заказу Кунсткамеры. Оно работает по принципу дополненной реальности: на экране телефона появляется узбечка в национальном костюме, которая кружится под безостановочную музыку. "Танец и шелк" можно бесплатно скачать в онлайн-магазинах приложений.

© Sputnik / Александр Гальперин Авторская лекция-презентация ''Шелк и золото Бухары: посольские дары эмиров бухарских в собрании МАЭ РАН" во время Международного конгресса ''Культурное наследие Узбекистана''

Первый день Конгресса завершился в стенах Института восточных рукописей (ИВР) Российской академии наук. Место для финала было выбрано неслучайно. Директор ИВР Ирина Попова безвозмездно передала права на факсимильные издания рукописей Дивана Султана Хусейна Байкары и Катта-Лангарского Корана, которые хранятся в Институте.

"Мы дали вам слово бесплатно распространять копии тех рукописей, с которыми вы позволили нам поработать. Сегодня мы это обещание выполнили и подарили трем музеям и Российской национальной библиотеке эти факсимильные издания", — "отчитался" перед Поповой председатель НАЭСМИ Абдухаликов.

Второй Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами" проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня. В нем принимают участие более двухсот научных работников России, Узбекистана и других стран.