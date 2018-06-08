"Урал моно": узбеки поучаствуют в фестивале тюркской молодежи в Уфе

Международный конкурс-фестиваль "Урал моно — 2018" стартовал в начале июня, открытие прошло в парке имени Мажита Гафури.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Творческий коллектив из Узбекистана в июне выступит на фестивале тюркской молодежи в Уфе, сообщает информационное агентство "Башинформ".

Открытие "Урал моно — 2018" прошло в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури, на нем присутствовали почетные гости – заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества Андрей Беляев и министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.

На мероприятии прозвучал инструмент курай в исполнении музыканта Мурата Джанизакова. Гостям предложили поучаствовать в жеребьевке для определения порядка выступлений.

Они взяли по бочонку меда, на дне которого можно было найти номер кабины на колесе обозрения "Седьмое небо". Внутри их ждали девушки в национальных костюмах, которые предлагали полистать подарочные музыкальные издания. На страницах для участников указали номера их выходов на сцену.

В 10:00 8 июня начинаются отборочные прослушивания, в 19:00 в Башкирской государственной филармонии имени Ахметова пройдет концерт участников фестиваля и награждение победителей.

Праздник проводится в рамках федеральной целевой программы "Культура России" и подготовки к проведению Всемирной фольклориады, которая пройдет в 2020 году.