Казанский музей выпустит каталог узбекского наследия к 2019 году

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik, Тимур Селиванов. Как исследователи из разных городов и стран ищут и изучают узбекское наследие, рассказала корреспонденту Sputnik директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова.

"Сначала мы выявили экспонаты из Узбекистана в своем фонде. Сделать это было не так просто, ведь коллекция — это не пара стеллажей, которые видят посетители. Даже в нашем небольшом музее тридцать тысяч единиц хранения. Часто их каталожные описания "глухие" — краткие и не слишком информативные. Поэтому мы составляем подробный научный паспорт для каждого предмета", - пояснила она.

Каталоги коллег из других музеев — хорошее подспорье для исследователя. На Втором международном конгрессе "Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами" в Санкт-Петербурге Светлана познакомилась с каталогом экспонатов берлинского музея и нашла там фотографию глиняного сосуда. В ее музее истории хранится точно такой же сосуд — и по размеру, и по орнаменту, с арабской надписью на стенке, а значит, к его описанию можно добавить: "типовой, а не штучный предмет".

"Важно, чтобы музеи был открыты для сотрудничества, открыты миру. К сожалению, нередко можно встретить у коллег такую позицию: "Это мое, и вам я ничего не дам и не покажу. Только я обладаю сакральным знанием о том, что лежит у меня в фонде". Конечно, благодаря своей закрытости некоторые музеи смогли сохранить, не раздать коллекцию. Но открытая публикация каталогов гораздо важней и нужней", — отметила Фролова.

В коллекции казанского музея — отнюдь не дары бухарских эмиров, а скромные бытовые вещи. Однако даже пара не изношенных сапог из XIX века для музея — на вес золота, ведь она может многое рассказать о быте простых узбеков.

Научная библиотека при Казанском университете тоже хранит часть узбекского наследия: там остались порядка шести тысяч рукописей, которые ждут своих исследователей. По словам Фроловой, для их изучения в столицу Татарстана приедут узбекистанские специалисты.

"Мы хотим завершить работу к 2019 году. Тогда Казанскому университету исполнится 215 лет. Надеюсь, что мы сможем сделать нашей альма-матер подарок — каталог узбекского наследия. Кстати, в нем мы напишем и о нынешнем сотрудничестве нашего вуза с Узбекистаном. В Казанском университете учится много узбеков, у них одна из самых крупных диаспор иностранных студентов. Мы готовим кадры, которые составят элиту Узбекистана", — рассказала директор музея.

Конгресс проходит 6-8 июня в Санкт-Петербурге, в нем участвуют более двухсот научных работников России, Узбекистана и других стран.