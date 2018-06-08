Всемирное общество по изучению наследия Узбекистана создали ученые

Такое решение приняли участники в итоге Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана как путь к диалогу между народами и странами".

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге 8 июня завершился Второй международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами", сообщила координатор проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".

По итогам мероприятия востоковеды мира приняли решение о создании Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

«Выражаем уверенность в том, что эта вновь созданная международная организация, объединяющая всех тех, кому дороги история и культура Узбекистана, станет надежным помощником в Вашей неутомимой деятельности по дальнейшему изучению, сохранению и популяризации культурного наследия древней земли Узбекистана», - говорится в обращении зарубежных и отечественных ученых и представителей медиа-сферы.

Ученые обозначили цели и задачи нового общества, избрали членов и председателя научного совета, в который вошли Ефим Резван, Акбар Хакимов, Шакир Пидаев, Рустам Сулейманов, Ирина Попова.

Впервые инициатива создания общества прозвучала в Ташкенте и Самарканде в мае 2017 года на международном конгрессе " Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами".