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Фильм по мотивам повести Чингиза Айтматова Тополек мой в красной косынке снимут кинорежиссеры Узбекистана и Кыргызстана.

Мирзиёев выделил 200 тысяч долларов на съемки фильма по повести Айтматова

Фото: Паризат Жакыпбекова
Культура
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Режиссером фильма приглашен узбекистанец Сарвар Каримов, съемки пройдут в Ташкенте, Намангане и Балыкчи.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Фильм по мотивам повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" снимут кинорежиссеры Узбекистана и Кыргызстана. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщила продюсер Перизат Жакыпбекова.

По ее словам, сценарий написал Керез Зарлыков, а режиссировать будет специалист из Узбекистана Сарвар Каримов, пишет Sputnik Кыргызстан.

"200 тысяч долларов выделил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках постановления о праздновании 90-летия Чингиза Айтматова в Узбекистане. Основа повести "Тополек мой в красной косынке" останется старой. Единственное, что изменится, — это перестановка событий на современный лад", — рассказала Жакыпбекова.

Съемки фильма будут проходить в городах Балыкчи, Ташкент и Намангане. Роль Ильяза сыграет Азиз Ражапов (игравший мужа в фильме "Суперкелинчек"), Байтемира — Улугбек Кадыров (игравший в фильме "Фатима и Зухра"). Роль Асель досталась кыргызстанке Мадине Талипбек, а Элина Абай кызы (главная героиня фильма "Курманжан датка") сыграет Хадичу. Фильм выйдет на кыргызском и узбекском языках.




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