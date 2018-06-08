Мирзиёев выделил 200 тысяч долларов на съемки фильма по повести Айтматова

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Фильм по мотивам повести Чингиза Айтматова "Тополек мой в красной косынке" снимут кинорежиссеры Узбекистана и Кыргызстана. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщила продюсер Перизат Жакыпбекова.

Публикация от Адиз Раджабов (@adiz_radjabov) 3 Май 2018 в 10:42 PDT

По ее словам, сценарий написал Керез Зарлыков, а режиссировать будет специалист из Узбекистана Сарвар Каримов, пишет Sputnik Кыргызстан.

"200 тысяч долларов выделил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках постановления о праздновании 90-летия Чингиза Айтматова в Узбекистане. Основа повести "Тополек мой в красной косынке" останется старой. Единственное, что изменится, — это перестановка событий на современный лад", — рассказала Жакыпбекова.

Съемки фильма будут проходить в городах Балыкчи, Ташкент и Намангане. Роль Ильяза сыграет Азиз Ражапов (игравший мужа в фильме "Суперкелинчек"), Байтемира — Улугбек Кадыров (игравший в фильме "Фатима и Зухра"). Роль Асель досталась кыргызстанке Мадине Талипбек, а Элина Абай кызы (главная героиня фильма "Курманжан датка") сыграет Хадичу. Фильм выйдет на кыргызском и узбекском языках.