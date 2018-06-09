Петербургский ансамбль и солистка Мариинского театра спели для ташкентцев

Ансамбль исполнил русские народные песни, музыку военных лет и классические произведения.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане совместно с Государственным академическим русским драматическим театром организовали концерт в честь Дня России.

Для гостей выступала лауреат международных конкурсов, обладатель звания "Посол русской культуры" санкт-петербургского ансамбля "Бис-Квит" и солистка Государственного академического Мариинского театра Карина Чепурнова, передает пресс-служба Россотрудничества.

© РЦНК Праздничный концерт к Дню России прошел в Ташкенте

Мероприятие стало не просто концертом, а настоящим праздником русской культуры. Ансамбль исполнил русские народные песни, песни военных лет, музыку из любимых фильмов, а также классические произведения в оригинальной аранжировке. Исполнителям вручили цветы и памятные подарки.

© Sputnik / Максим Богодвид В Ташкенте отметили День России

На концерте присутствовали чрезвычайные и полномочные послы России, Азербайджана, Беларуси, Словакии, представитель Татарстана, руководитель Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представители русского, татарского, башкирского, крымско-татарского, белорусского, украинского и греческого культурных центров, действующих в Узбекистане, Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы, слушатели курсов при РЦНК, представители общественности, средств массовой информации.

Ансамбль "Бис-Квит" (художественный руководитель Андрей Антипов) — это новое творческое явление современной российской музыкальной культуры. Это музыкальный эксперимент семи молодых виртуозов музыкального юмора и импровизации, который объединил народные инструменты с тембрами эстрадного джаза при помощи исконно русских народных инструментов.