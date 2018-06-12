Мирзиёев поздравил Путина: как в стране отмечают День России

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 12 июня — Днем России.
Традиционно большая программа ожидается в этот праздник в Москве, где 11 и 12 июня пройдет фестиваль "День России. Московское время". В рамках праздника жителей и гостей российской столицы ждут спектакли, концерты и встречи с известными личностями, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", пишет РИА Новости.
Пляжный волейбол у Стен Кремля
Специально для фестиваля между площадью Революции и Манежной площадью установят площадку для пляжного волейбола. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров смогут одновременно играть 10 человек, причем для начинающих игроков проведут мастер-классы по данному виду спорта. Кроме этого, здесь пройдут открытые уроки по пляжному теннису, а 11 и 12 июня на площадке устроят турнир по пляжному волейболу.
Помимо этого, на площадке в парке Победы на Поклонной горе горожане в праздничные дни смогут поиграть в пляжный футбол. Специально для этого установят футбольную коробку размером 30 на 25 метров. Посетители смогут приехать уже готовыми командами по шесть человек или собрать команду прямо на месте. Каждый час для желающих организуют мастер-классы по пляжному футболу или показательные занятия по латиноамериканской зумбе, игре фрисби, капоэйре и футбольным трюкам.
Встречи с футболистами
Москвичи и гости столицы в рамках фестиваля смогут встретиться с известными футболистами на киберфутбольной арене ФИФА в парке Горького.
"Посетители смогут бесплатно поиграть в киберфутбол, посмотреть шоу-матчи, послушать выступления рэп-исполнителя Dino MC 47 и встретиться со своими кумирами, спортсменами мирового уровня", — добавили в оргкомитете.
Инди, джаз и танцевальные хиты
Фестивальные площадки традиционно не останутся без музыки – для гостей пять столичных парков подготовили более 40 бесплатных концертов.
Посетители Таганского парка смогут насладиться звучанием духовых инструментов в исполнении коллектива, в репертуаре которого музыка разных эпох и стилей — звучание 70-х годов, современные танцевальные хиты, фанк и джаз.
В Царицыно можно будет послушать эстрадную музыку и оригинальные импровизации, а также увидеть сценическое шоу от одной из групп "экстремального диско". Здесь же выступит исполнительница с музыкой в стиле инди-романтики.
В Бабушкинском парке состоится концерт для любителей произведений в стиле джаз-мануш, который часто называют "цыганским". Здесь же под аккомпанемент балалайки с советскими хитами выступит ретро-коллектив стиляг.
Музыку парижских улиц смогут все гости фестиваля в парке "Кузьминки". Здесь состоится концерт, который соединит "интонации неокабаре, самоиронии и музыкального хулиганства", рассказывают в оргкомитете фестиваля.
Всего в праздничные дни в парках Москвы в рамках фестиваля пройдет более 40 концертов.