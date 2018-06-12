Мирзиёев поздравил Путина: как в стране отмечают День России

Для москвичей и гостей столицы в парках пройдут праздничные мероприятия, встречи с футболистами, а также выступят музыкальные коллективы, всего запланировано более 40 концертов.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 12 июня — Днем России.

Традиционно большая программа ожидается в этот праздник в Москве, где 11 и 12 июня пройдет фестиваль "День России. Московское время". В рамках праздника жителей и гостей российской столицы ждут спектакли, концерты и встречи с известными личностями, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", пишет РИА Новости.

© Sputnik / Ilya Pitalev Cirque du Soleil в Зарядье: циркачи показали москвичам потрясающее шоу 12

Пляжный волейбол у Стен Кремля

Изначально для празднования Дня города в рамках фестиваля планировалось перекрыть Тверскую улицу, однако по просьбе Международной федерации футбола фестивальные площадки было решено перенести в парки и усилить программу в округах.

Специально для фестиваля между площадью Революции и Манежной площадью установят площадку для пляжного волейбола. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров смогут одновременно играть 10 человек, причем для начинающих игроков проведут мастер-классы по данному виду спорта. Кроме этого, здесь пройдут открытые уроки по пляжному теннису, а 11 и 12 июня‬ на площадке устроят турнир по пляжному волейболу.

Помимо этого, на площадке в парке Победы на Поклонной горе горожане в праздничные дни смогут поиграть в пляжный футбол. Специально для этого установят футбольную коробку размером 30 на 25 метров. Посетители смогут приехать уже готовыми командами по шесть человек или собрать команду прямо на месте. Каждый час для желающих организуют мастер-классы по пляжному футболу или показательные занятия по латиноамериканской зумбе, игре фрисби, капоэйре и футбольным трюкам.

Встречи с футболистами

Москвичи и гости столицы в рамках фестиваля смогут встретиться с известными футболистами на киберфутбольной арене ФИФА в парке Горького.

Среди футболистов, которые примут участие, Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин, Роман Широков. На встрече также можно будет пообщаться со спортивными блогерами и комментаторами Евгением Спиряковым, Владимиром Стогниенко, Георгием Черданцевым и Нобелем Арустамяном. Кроме этого, на киберарене для игры в FIFA 18 разместят 30 стационарных и три центральные игровые консоли, изображение с которых будет выводиться на огромные экраны.

"Посетители смогут бесплатно поиграть в киберфутбол, посмотреть шоу-матчи, послушать выступления рэп-исполнителя Dino MC 47 и встретиться со своими кумирами, спортсменами мирового уровня", — добавили в оргкомитете.

Инди, джаз и танцевальные хиты

Фестивальные площадки традиционно не останутся без музыки – для гостей пять столичных парков подготовили более 40 бесплатных концертов.

© Sputnik / Александр Уткин Для активных граждан в Москве пройдет праздник в парке Горького

Так, в парке Победы на Поклонной горе горожане смогут увидеть выступление Хоронько оркестра. В праздничный день, 12 июня‬, здесь выступит коллектив "Биртман".

Посетители Таганского парка смогут насладиться звучанием духовых инструментов в исполнении коллектива, в репертуаре которого музыка разных эпох и стилей — звучание 70-х годов, современные танцевальные хиты, фанк и джаз.

В Царицыно можно будет послушать эстрадную музыку и оригинальные импровизации, а также увидеть сценическое шоу от одной из групп "экстремального диско". Здесь же выступит исполнительница с музыкой в стиле инди-романтики.

В Бабушкинском парке состоится концерт для любителей произведений в стиле джаз-мануш, который часто называют "цыганским". Здесь же под аккомпанемент балалайки с советскими хитами выступит ретро-коллектив стиляг.

Музыку парижских улиц смогут все гости фестиваля в парке "Кузьминки". Здесь состоится концерт, который соединит "интонации неокабаре, самоиронии и музыкального хулиганства", рассказывают в оргкомитете фестиваля.

Всего в праздничные дни в парках Москвы в рамках фестиваля пройдет более 40 концертов.