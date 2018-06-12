14:44 12 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 31°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Празднование Дня России

Мирзиёев поздравил Путина: как в стране отмечают День России

© Sputnik / Виталий Аньков
Культура
Получить короткую ссылку
40 0 0

Для москвичей и гостей столицы в парках пройдут праздничные мероприятия, встречи с футболистами, а также выступят музыкальные коллективы, всего запланировано более 40 концертов.

ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 12 июня — Днем России.

Традиционно большая программа ожидается в этот праздник в Москве, где 11 и 12 июня пройдет фестиваль "День России. Московское время". В рамках праздника жителей и гостей российской столицы ждут спектакли, концерты и встречи с известными личностями, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", пишет РИА Новости.

Артисты Cirque du Soleil открыли летний сезон в парке Зарядье
© Sputnik / Ilya Pitalev
Cirque du Soleil в Зарядье: циркачи показали москвичам потрясающее шоу
12
Изначально для празднования Дня города в рамках фестиваля планировалось перекрыть Тверскую улицу, однако по просьбе Международной федерации футбола фестивальные площадки было решено перенести в парки и усилить программу в округах.

Пляжный волейбол у Стен Кремля

Специально для фестиваля между площадью Революции и Манежной площадью установят площадку для пляжного волейбола. На площадке волейбольной коробки размером 20 на 10 метров смогут одновременно играть 10 человек, причем для начинающих игроков проведут мастер-классы по данному виду спорта. Кроме этого, здесь пройдут открытые уроки по пляжному теннису, а 11 и 12 июня‬ на площадке устроят турнир по пляжному волейболу.

Помимо этого, на площадке в парке Победы на Поклонной горе горожане в праздничные дни смогут поиграть в пляжный футбол. Специально для этого установят футбольную коробку размером 30 на 25 метров. Посетители смогут приехать уже готовыми командами по шесть человек или собрать команду прямо на месте. Каждый час для желающих организуют мастер-классы по пляжному футболу или показательные занятия по латиноамериканской зумбе, игре фрисби, капоэйре и футбольным трюкам.

Встречи с футболистами

Москвичи и гости столицы в рамках фестиваля смогут встретиться с известными футболистами на киберфутбольной арене ФИФА в парке Горького.

СПУТНИК_Обращение Путина к участникам и гостям ЧМ-2018
© Sputnik .
Путин: чемпионатом мира по футболу мы откроем миру нашу страну и сердца
Среди футболистов, которые примут участие, Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Руслан Нигматуллин, Роман Широков. На встрече также можно будет пообщаться со спортивными блогерами и комментаторами Евгением Спиряковым, Владимиром Стогниенко, Георгием Черданцевым и Нобелем Арустамяном. Кроме этого, на киберарене для игры в FIFA 18 разместят 30 стационарных и три центральные игровые консоли, изображение с которых будет выводиться на огромные экраны.

"Посетители смогут бесплатно поиграть в киберфутбол, посмотреть шоу-матчи, послушать выступления рэп-исполнителя Dino MC 47 и встретиться со своими кумирами, спортсменами мирового уровня", — добавили в оргкомитете.

Инди, джаз и танцевальные хиты

Фестивальные площадки традиционно не останутся без музыки – для гостей пять столичных парков подготовили более 40 бесплатных концертов.

Молодые люди танцуют в парке
© Sputnik / Александр Уткин
Для активных граждан в Москве пройдет праздник в парке Горького
Так, в парке Победы на Поклонной горе горожане смогут увидеть выступление Хоронько оркестра. В праздничный день, 12 июня‬, здесь выступит коллектив "Биртман".

Посетители Таганского парка смогут насладиться звучанием духовых инструментов в исполнении коллектива, в репертуаре которого музыка разных эпох и стилей — звучание 70-х годов, современные танцевальные хиты, фанк и джаз.

В Царицыно можно будет послушать эстрадную музыку и оригинальные импровизации, а также увидеть сценическое шоу от одной из групп "экстремального диско". Здесь же выступит исполнительница с музыкой в стиле инди-романтики.

В Бабушкинском парке состоится концерт для любителей произведений в стиле джаз-мануш, который часто называют "цыганским". Здесь же под аккомпанемент балалайки с советскими хитами выступит ретро-коллектив стиляг.

Музыку парижских улиц смогут все гости фестиваля в парке "Кузьминки". Здесь состоится концерт, который соединит "интонации неокабаре, самоиронии и музыкального хулиганства", рассказывают в оргкомитете фестиваля.

Всего в праздничные дни в парках Москвы в рамках фестиваля пройдет более 40 концертов.

Теги:
День России, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Здание МИД Беларуси, архивное фото
    "Устаревшая позиция"

    Белорусский МИД прокомментировал продление санкций США в отношении граждан республики и членов правительства.

  • Семейный отдых в Абхазии
    "Это стоит увидеть!"

    Блогеры из Крыма продолжают делиться впечатлениями от Абхазии: они сняли обзорные видео о путешествии по Рицинскому реликтовому национальному парку и Пицунде.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Скоростной электропоезд
    Этот город самый лучший

    Лауреат Нобелевской премии мира, глава института энергетики и ресурсов в Нью-Дели рассказал, как Астане за десять лет стать супергородом.

  • Кыргызская модель и актриса Мээрим Атантаева. Архивное фото
    Краса Востока

    Sputnik Кыргызстан решил вспомнить, какие титулы и награды завоевали кыргызстанки, представляя страну на мировых конкурсах красоты.

  • Послы русского языка на экскурсии в Гиссарской крепости, архивное фото
    Две беды

    Дорогая логистика и трудности с въездными документами мешают Таджикистану сделать туризм постоянным источником доходов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

How Far From Home
По планете с ветерком: необычные места для путешествий
СПУТНИК_Футбольный трактор едет на ЧМ
Из Германии на тракторе: болельщик едет на Чемпионат мира всей семьей
Будущее Узбекистана с атомной энергетикой
Прибыль в миллиарды: что даст Узбекистану строительство АЭС

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054