14:53 14 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в городе Самарканде Узбекистана состоялось открытие Недели Азербайджанской культуры

Неделя азербайджанской культуры открылась в Самарканде

Азербайджанский фонд имени Гейдара Алиева в Узбекистане
Культура
Получить короткую ссылку
39 0 0

В рамках недели пройдут концерты национальной музыки, модный показ, демонстрация фильмов, фотовыставка и выставка книг, библиотеки города получат издания на азербайджанском и узбекском языках.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Неделя азербайджанской культуры, посвященная столетию Азербайджана и Дню национального освобождения 15 июня, открылась в Самарканде.

Мероприятия проводятся при содействии Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Неделя азербайджанской культуры открылась у Музыкального драматического театра имени Хамида Алимджана, расположенного в центре города.

В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в городе Самарканде Узбекистана состоялось открытие Недели Азербайджанской культуры.
Азербайджанский фонд имени Гейдара Алиева в Узбекистане
Открытие недели азербайджанской культуры в Самарканде.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что 2018 год объявлен в стране Годом Азербайджанской Демократической Республики. Он подчеркнул, что Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца в тяжелых общественно-политических условиях, но в памяти будущего поколения она осталась как восходящая звезда истории народа. Аббасов также сообщил, что в рамках недели азербайджанской культуры в Самарканде состоятся концерт национальной музыки, модный показ, демонстрация фильмов, фотовыставка и выставка книг, библиотеки города получат издания на азербайджанском и узбекском языках, выпущенные в Баку и Ташкенте.

На торжественном мероприятии музыкальные группы "Асл", "Узбейим йошлари" и другие исполнили узбекскую и азербайджанскую музыку. Выступили мастера азербайджанского инструмента саза. Танцевальная группа Азербайджанского культурного центра представила национальные танцы.

Открылась также фотовыставка и выставка книг, на площади появился стенд, отражающий национальную культуру: сувениры, ковры Азербайджана, женские головные платки – келагаи.

В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики в городе Самарканде Узбекистана состоялось открытие Недели Азербайджанской культуры.
Азербайджанский фонд имени Гейдара Алиева в Узбекистане
Открытие недели азербайджанской культуры в Самарканде.

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане представил участникам коллекцию национальной одежды и новую коллекцию карабахской одежды Азербайджана. Активисты молодежной организации Самарканда продемонстрировали одежду беков и аристократов из карабахского Азербайджана, также девушки представили карабахскую женскую одежду для церемоний.

Гостей мероприятия угостили тортом с логотипом 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Теги:
Азербайджан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, фото из архива
    Провести границу

    В МИД Азербайджана рассказали, как идет процесс делимитации границ республики с Грузией и Россией.

  • Безымянный зубренок из Минского зоопарка
    Скажите, как его зовут?

    Родившемуся в мае в Минском зоопарке зубренку ищут имя. Администрация зоопарка попросила о помощи всех неравнодушных и объявила конкурс на лучшую кличку.

  • Туристы из России отдыхают в Абхазии
    Не имей 100 рублей…

    Сотни россиян стали жертвами аферистов, которые продавали "липовые" путевки в Абхазию. Некоторые отельеры республики вызвались приютить туристов за свой счет.

  • Праворульный автомобиль
    По просьбам трудящихся

    Вернет ли новое правительство Армении во главе с Николом Пашиняном гражданам республики автомобили с правым рулем?

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Майлис Репс на пресс-конференции Министерства образования и науки
    Эстонский с детства

    Все детские сады Эстонии должны стать частично эстоноязычными – деньги на это уже предусмотрены в государственной бюджетной стратегии.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Симферополе отпраздновали День России
Как отпраздновали День России
Самолет сбросил сорок тонн воды на сотрудников ГИБДД
Внезапный душ: самолет сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС
Болельщики мундиаля
С рогами, флагами и громко кричат: болельщики чемпионата мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054