Неделя азербайджанской культуры открылась в Самарканде

В рамках недели пройдут концерты национальной музыки, модный показ, демонстрация фильмов, фотовыставка и выставка книг, библиотеки города получат издания на азербайджанском и узбекском языках.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Неделя азербайджанской культуры, посвященная столетию Азербайджана и Дню национального освобождения 15 июня, открылась в Самарканде.

Мероприятия проводятся при содействии Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Неделя азербайджанской культуры открылась у Музыкального драматического театра имени Хамида Алимджана, расположенного в центре города.

Азербайджанский фонд имени Гейдара Алиева в Узбекистане Открытие недели азербайджанской культуры в Самарканде.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что 2018 год объявлен в стране Годом Азербайджанской Демократической Республики. Он подчеркнул, что Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца в тяжелых общественно-политических условиях, но в памяти будущего поколения она осталась как восходящая звезда истории народа. Аббасов также сообщил, что в рамках недели азербайджанской культуры в Самарканде состоятся концерт национальной музыки, модный показ, демонстрация фильмов, фотовыставка и выставка книг, библиотеки города получат издания на азербайджанском и узбекском языках, выпущенные в Баку и Ташкенте.

На торжественном мероприятии музыкальные группы "Асл", "Узбейим йошлари" и другие исполнили узбекскую и азербайджанскую музыку. Выступили мастера азербайджанского инструмента саза. Танцевальная группа Азербайджанского культурного центра представила национальные танцы.

Открылась также фотовыставка и выставка книг, на площади появился стенд, отражающий национальную культуру: сувениры, ковры Азербайджана, женские головные платки – келагаи.

Азербайджанский фонд имени Гейдара Алиева в Узбекистане Открытие недели азербайджанской культуры в Самарканде.

Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане представил участникам коллекцию национальной одежды и новую коллекцию карабахской одежды Азербайджана. Активисты молодежной организации Самарканда продемонстрировали одежду беков и аристократов из карабахского Азербайджана, также девушки представили карабахскую женскую одежду для церемоний.

Гостей мероприятия угостили тортом с логотипом 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.