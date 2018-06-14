В Ташкенте отметили Сабантуй

Праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир в честь "сабана" (плуга) отмечается ежегодно с древних пор.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Национальный праздник Сабантуй прошел в ташкентском парке культуры и отдыха "Дустлик".

© РЦНК Сабантуй прошел в Ташкенте

Сабантуй - это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, который воздает хвалу основному орудию земледельцев - "сабану", то есть плугу, передает Россотрудничество.

© РЦНК Сабантуй прошел в Ташкенте

Спортивные соревнования в честь праздника растянулись по всему парку и позволяли каждому желающему сразиться за ценный приз вне зависимости от возраста и спортивной формы. Это были кураш, состязания по поднятию гири, армрестлинг, залезание на столб, бег с яйцом в ложке, бег с коромыслом, перетягивание каната, бой соломенными мешками, битье горшков с завязанными глазами, бег в мешках.

© РЦНК Сабантуй прошел в Ташкенте

В праздновании приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, глава Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабмине Узбекистана Рустамбек Курбанов, замруководителя аппарата президента Татарстана и другие.