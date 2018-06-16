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Узбекский театр впервые отправится с гастролями в Таджикистан

Фото / Шерзод Икрамутдинов
Культура
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Гастроли узбекистанцев в республике состоятся впервые за годы независимости двух стран.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Актеры Узбекского государственного музыкального театра драмы и комедии имени Мукими сыграют в Таджикистане спектакль "Неумелая невеста", передает Sputnik Таджикистан.

Мастера сцены сначала выступят с этой постановкой в Худжанде, затем в Театре Лахути в Душанбе и в Бохтаре в Театре имени Мухаммаджонова.

Визит запланирован с 29 июня по 2 июля. Гастроли узбекистанцев в республике состоятся впервые за годы независимости двух стран.

В марте узбекский президент навестил соседнюю республику впервые с момента обретения государствами независимости. Во время встречи Мирзиёев и Рахмон приняли решение окончательно отменить визовый режим между странами и полностью возобновить авиасообщение.

Теги:
Театр, Таджикистан, Узбекистан



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