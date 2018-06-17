Узбекские документалисты сняли фильм о жизни Имама Аль-Бухари

Авторы проекты собрали интересные факты биографии мусульманского ученого, а также взяли интервью у современных исследователей.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекские документалисты представили вниманию общественности фильм о жизни Имама Аль-Бухари.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Узбеки договорились о совместных проектах с Фондом ислама Франции

В начале сюжета зритель увидит отрывок из выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2017 году.

"Важнейшей задачей мы считаем довести до мировой общественности подлинно гуманистическую суть ислама. Хочу особо отметить бесценный вклад в развитие исламской и мировой цивилизации целой плеяды ярких представителей Центрально-Цзиатского ренессанса. Один из них — Имам Бухари", — сказал тогда узбекский лидер.

В сюжете представлены завораживающие кадры Бухары, где родился создатель второй по значимости в Исламе после Корана книги — "Сахих аль-Бухари".

Авторы проекты собрали интересные факты биографии мусульманского ученого, а также взяли интервью у современных исследователей, среди них: профессор Убайдулла Уватов, ученый-музеевед Роберт Альмеев, профессор Тоха Хубайши из Египта.

Напомним, в Самарканде по решению Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества строится Международный исследовательский центр имени Имама Аль-Бухари.