15:58 17 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Кинопленка

Узбекские документалисты сняли фильм о жизни Имама Аль-Бухари

© Pixabay
Культура
Получить короткую ссылку
4410

Авторы проекты собрали интересные факты биографии мусульманского ученого, а также взяли интервью у современных исследователей.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекские документалисты представили вниманию общественности фильм о жизни Имама Аль-Бухари.

Города мира. Париж
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Узбеки договорились о совместных проектах с Фондом ислама Франции
В начале сюжета зритель увидит отрывок из выступления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2017 году.

"Важнейшей задачей мы считаем довести до мировой общественности подлинно гуманистическую суть ислама. Хочу особо отметить бесценный вклад в развитие исламской и мировой цивилизации целой плеяды ярких представителей Центрально-Цзиатского ренессанса. Один из них — Имам Бухари", — сказал тогда узбекский лидер.

В сюжете представлены завораживающие кадры Бухары, где родился создатель второй по значимости в Исламе после Корана книги — "Сахих аль-Бухари".

Авторы проекты собрали интересные факты биографии мусульманского ученого, а также взяли интервью у современных исследователей, среди них: профессор Убайдулла Уватов, ученый-музеевед Роберт Альмеев, профессор Тоха Хубайши из Египта.

Напомним, в Самарканде по решению Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества строится Международный исследовательский центр имени Имама Аль-Бухари.

По теме

Международная исламская академия откроется в Узбекистане
Теги:
фильм, Имам Аль-Бухари, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • Бараны и овцы в кузове грузовика
    Во ввозе отказано

    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дети на отдыхе в крымском лагере Артек.
Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца
СПУТНИК_Выставка в честь Шумахера открылась в Кёльне
Выставка болидов Михаэля Шумахера открылась в Кельне
Новый терминал аэропорта Ташкента
Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054