Узбекский певец стал любимцем зрителей на фестивале в Астане

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Узбекский певец Матин (Хуршид) Иногамов получил приз зрительских симпатий на Международном конкурсе эстрадных исполнителей Voice of Astana.

В финал конкурса вышли 20 участников, а заявки подали 500 певцов и музыкальных коллективов из более чем двадцати стран. Фестиваль прошел 16-17 июня на республиканском велотреке "Сарыарка" в Астане. В полуфинале участники исполнили песни, посвященные столице Казахстана, а в финале – композиции из своего репертуара.

Гран-при конкурса завоевал Автандил Абесламидзе из Грузии.

"Я не смог занять 1-2-е или 3-е места, но я считаю, я занял главное, приз зрительских симпатий!!! Главное артисту покорить сердца зрителя и слушателя!!! Огромное спасибо организаторам за терпение и профессионализм! Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал!" - написал после конкурса узбекистанец Иногамов на своей странице в Instagram.

Матин Иногамов попал в музыкальную индустрию в 17 лет. В 2005 году певец представлял Узбекистан на конкурсе "Новая волна", где получил звание "Принц Юрмалы", после чего его даже пригласили в состав группы "Динамит". В 2013 году принимал участие в "Восточном базаре", где занял второе место. Стал лауреатом музыкальных конкурсов в Болгарии и Индии, а в 2017 году принял участие в I`m a singer (Казахстан). По собственному признанию, артист ассоциирует себя с писателем Джеком Лондоном за упрямство и целеустремленность.