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Узбекские кинематографисты готовятся представить свою интерпретацию знаменитой советской комедии Кавказская пленница

"Шурик в Ташкенте": кто сыграет Нину в узбекской версии "Кавказской пленницы"

© darakchi.uz
Культура
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По задумке кинорежиссера Санжара Шодиева, его работа должна вдохнуть новую жизнь в образы героев легендарного фильма.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Известный узбекский актер и режиссер Санжар Шодиев решил снять ремейк знаменитой советской комедии "Кавказская пленница".

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Как сообщает "Даракчи", картина будет носить название "Шурик Тошкентда" ("Шурик в Ташкенте").

По задумке кинорежиссера, его работа должна вдохнуть новую жизнь в образы героев легендарного фильма.

Известно, что на роль красавицы Нины пригласили актрису Зарину Низомиддинову.

Она опубликовала свою фотографию с новой прической на своей странице в instagram. Пользователи уже оценили ее образ и пожелали ей удачи.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" — популярный советский кинофильм Леонида Гайдая, снятый в 1966 году. В нем приняла участие знаменитая троица — Трус, Балбес и Бывалый (Вицин, Никулин и Моргунов).

На роль Нины долгое время не могли найти подходящую актрису, однако в итоге режиссер свой выбор остановил на Наталье Варлей.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Культура и искусство



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