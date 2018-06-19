"Шурик в Ташкенте": кто сыграет Нину в узбекской версии "Кавказской пленницы"

По задумке кинорежиссера Санжара Шодиева, его работа должна вдохнуть новую жизнь в образы героев легендарного фильма.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Известный узбекский актер и режиссер Санжар Шодиев решил снять ремейк знаменитой советской комедии "Кавказская пленница".

Как сообщает "Даракчи", картина будет носить название "Шурик Тошкентда" ("Шурик в Ташкенте").

По задумке кинорежиссера, его работа должна вдохнуть новую жизнь в образы героев легендарного фильма.

Известно, что на роль красавицы Нины пригласили актрису Зарину Низомиддинову.

Она опубликовала свою фотографию с новой прической на своей странице в instagram. Пользователи уже оценили ее образ и пожелали ей удачи.

Публикация от Zarina Nizomutdinova (@zarina.nizomiddinova) 18 Июн 2018 в 12:57 PDT

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" — популярный советский кинофильм Леонида Гайдая, снятый в 1966 году. В нем приняла участие знаменитая троица — Трус, Балбес и Бывалый (Вицин, Никулин и Моргунов).

На роль Нины долгое время не могли найти подходящую актрису, однако в итоге режиссер свой выбор остановил на Наталье Варлей.