20:18 22 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Кийтайский фарфор

В музее истории Узбекистана покажут выставку китайского фарфора

© AP Photo/ VINCENT YU
Культура
Получить короткую ссылку
41 0 0

В июне представители шанхайского и узбекского музеев подписали меморандум о взаимодействии.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В июне представители Государственного музея истории Узбекистана и Шанхайского музея подписали в Шанхае меморандум о взаимодействии, сообщает информационное агентство "Жахон".

Они договорились организовать в узбекистанском музее с 15 октября по 15 декабря выставку "История зарождения фарфора в Китае и современные инновации в изготовлении изделий".

Выставка будет приурочена к 25-летию сотрудничества Ташкента и Шанхая и 5-летию объявления основных положений концепции "Один пояс – один путь". Стороны выразили удовлетворение тем, что экспозиция является олицетворением договоренности президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутой в ранее в Циндао на полях саммита ШОС, о всемерном наращивании культурно-гуманитарного вектора отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В реализации проекта примут участие семь музеев Шанхая, они стремятся к расширению сотрудничества с музеем истории и Государственным музеем искусств Каракалпакстана имени И.В.Савицкого.

С 26 по 30 марта Узбекистан посетил заместитель директора Шанхайского музея Ли Чжонгмоу.

Кроме того, в октябре 2017 года впервые договорились о сотрудничестве Геологический музей Узбекистана и Шанхайский научно-технологический музей.

По теме

Неделя азербайджанской культуры открылась в Самарканде
Теги:
Китай, Выставка, Государственный музей истории Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Самолет польской авиакомпании LOT
    Недолет

    Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?

  • Супермаркет
    Успеть до закрытия

    В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
Сталик Ханкишиев провел мастер-класс по приготовлению плова
Неважно, сколько в плове мяса: Ханкишиев показал, как готовить блюдо
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054