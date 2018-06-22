В музее истории Узбекистана покажут выставку китайского фарфора

В июне представители шанхайского и узбекского музеев подписали меморандум о взаимодействии.

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. В июне представители Государственного музея истории Узбекистана и Шанхайского музея подписали в Шанхае меморандум о взаимодействии, сообщает информационное агентство "Жахон".

Они договорились организовать в узбекистанском музее с 15 октября по 15 декабря выставку "История зарождения фарфора в Китае и современные инновации в изготовлении изделий".

Выставка будет приурочена к 25-летию сотрудничества Ташкента и Шанхая и 5-летию объявления основных положений концепции "Один пояс – один путь". Стороны выразили удовлетворение тем, что экспозиция является олицетворением договоренности президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутой в ранее в Циндао на полях саммита ШОС, о всемерном наращивании культурно-гуманитарного вектора отношений стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В реализации проекта примут участие семь музеев Шанхая, они стремятся к расширению сотрудничества с музеем истории и Государственным музеем искусств Каракалпакстана имени И.В.Савицкого.

С 26 по 30 марта Узбекистан посетил заместитель директора Шанхайского музея Ли Чжонгмоу.

Кроме того, в октябре 2017 года впервые договорились о сотрудничестве Геологический музей Узбекистана и Шанхайский научно-технологический музей.