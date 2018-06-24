Юные вокалисты из Узбекистана приедут на международный конкурс в Петербург

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Талантливые ребята из Узбекистана приедут на VII Международный конкурс юных вокалистов, который состоится с 16 по 21 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на организаторов конкурса.

Всего в культурную столицу России приедут 180 молодых талантов из 14 стран. Впервые среди участников будут Германия, Греция и Великобритания.

В рамках мероприятия также пройдут лекции и занятия Международной творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой для преподавателей и концертмейстеров.