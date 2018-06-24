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Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича под управлением Юрия Темирканова

Юные вокалисты из Узбекистана приедут на международный конкурс в Петербург

© Sputnik / Евгений Биятов
Культура
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Конкурс проводится в рамках проекта "Дети - наследники великой музыкальной культуры".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Талантливые ребята из Узбекистана приедут на VII Международный конкурс юных вокалистов, который состоится с 16 по 21 июля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Невские новости" со ссылкой на организаторов конкурса.

Всего в культурную столицу России приедут 180 молодых талантов из 14 стран. Впервые среди участников будут Германия, Греция и Великобритания.

В рамках мероприятия также пройдут лекции и занятия Международной творческой школы вокального мастерства Елены Образцовой для преподавателей и концертмейстеров.

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Теги:
вокал, Санкт-Петербург



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