В ритме танца: артисты из США научат ташкентцев хип-хопу и рэпу

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Бесплатные мастер-классы дадут жителям Ташкента американские артисты, участвующие в программе Next Level.
Как сообщает Nuz.uz, мероприятия будут проходить с 6 по 17 августа во Дворце железнодорожников.
Проект предполагает обучение по четырем направлениям: рэп, танцы в стиле хип-хоп, диджеинг и битмейкинг.
По каждому направлению будет набрано 15 человек. Желающие должны до 2 июля прислать видеоролик со своим танцем продолжительностью 20-30 секунд. Видео необходимо сопроводить коротким текстом о том, почему именно вы должны принять участие в программе. Текст может быть написан на английском, узбекском или русском языках.
Проект, запущенный в 2014 году, успел уже охватить 23 страны.
Задача Next Level — культурный обмен в многонациональных сообществах посредством хип-хоп музыки и поддержка местных музыкантов.