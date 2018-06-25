В ритме танца: артисты из США научат ташкентцев хип-хопу и рэпу

Проект предполагает обучение по четырем направлениям: рэп, танцы в стиле хип-хоп, диджеинг и битмейкинг.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Бесплатные мастер-классы дадут жителям Ташкента американские артисты, участвующие в программе Next Level.

Как сообщает Nuz.uz, мероприятия будут проходить с 6 по 17 августа во Дворце железнодорожников.

Проект предполагает обучение по четырем направлениям: рэп, танцы в стиле хип-хоп, диджеинг и битмейкинг.

По каждому направлению будет набрано 15 человек. Желающие должны до 2 июля прислать видеоролик со своим танцем продолжительностью 20-30 секунд. Видео необходимо сопроводить коротким текстом о том, почему именно вы должны принять участие в программе. Текст может быть написан на английском, узбекском или русском языках.

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Мастер-классы в Ташкенте будут вести МС Махогани Джонс, DJ Princess Cut, певица, МС и лектор Аиша Фукусима, битмейкер Майкл "ADUM" Доттин и танцор Лино "Лински" Дельгадо.

Проект, запущенный в 2014 году, успел уже охватить 23 страны.

Задача Next Level — культурный обмен в многонациональных сообществах посредством хип-хоп музыки и поддержка местных музыкантов.