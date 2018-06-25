16:19 25 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Диджей за пультом

В ритме танца: артисты из США научат ташкентцев хип-хопу и рэпу

© Flickr/ Marcus Stoltze
Культура
Получить короткую ссылку
20320

Проект предполагает обучение по четырем направлениям: рэп, танцы в стиле хип-хоп, диджеинг и битмейкинг.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Бесплатные мастер-классы дадут жителям Ташкента американские артисты, участвующие в программе Next Level.

Как сообщает Nuz.uz, мероприятия будут проходить с 6 по 17 августа во Дворце железнодорожников.

Проект предполагает обучение по четырем направлениям: рэп, танцы в стиле хип-хоп, диджеинг и битмейкинг.

По каждому направлению будет набрано 15 человек. Желающие должны до 2 июля прислать видеоролик со своим танцем продолжительностью 20-30 секунд. Видео необходимо сопроводить коротким текстом о том, почему именно вы должны принять участие в программе. Текст может быть написан на английском, узбекском или русском языках.

Московский общегородской праздник Сабантуй-2016
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Фергане узбекистанцы устроили баттл по татарским танцам
Мастер-классы в Ташкенте будут вести МС Махогани Джонс, DJ Princess Cut, певица, МС и лектор Аиша Фукусима, битмейкер Майкл "ADUM" Доттин и танцор Лино "Лински" Дельгадо.

Проект, запущенный в 2014 году, успел уже охватить 23 страны.

Задача Next Level — культурный обмен в многонациональных сообществах посредством хип-хоп музыки и поддержка местных музыкантов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
    Без молока не обойдемся

    Белорусское молоко необходимо России, заявил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

  • Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Бельгии и Панамы
    Проблема в визах

    Президент "Абхазского союза туризма" рассказала о том, насколько активно иностранные болельщики ЧМ по футболу в России едут в Абхазию и о ситуации с отелями в республике.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

  • Гадюка обыкновенная
    Спасайся, кто может

    Латвийцы в социальных сетях публикуют фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи с ядовитыми змеями.

  • Города мира. Клайпеда
    Литва туристическая

    Количество туристов, посетивших Литву в прошлом году с ночевкой, превысило 2,5 миллиона человек – почти на 10% больше, чем в 2016 году.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участница выставки красоты в Ташкенте
Созвездие красоты: в Ташкенте прошли мастер-классы по прическам и макияжу
С музыкой - к победе: в Астане прошел фестиваль военных оркестров
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054