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Лола Каримова-Тилляева на показе фильма в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе презентовали фильм о Мирзо Улугбеке

© Фото: Лола Каримова / facebook
Культура
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20120

Документальную картину спродюсировали Лола Каримова-Тилляева и ее супруг Тимур Тилляев.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева представила в Лос-Анджелесе документальный фильм о великом мыслителе и ученом Мирзо Улугбеке, сообщается на ее странице в Instagram.

Картину "Человек, раскрывший тайны Вселенной", повествующую о жизни и научном наследии правителя Самарканда, спродюсировали младшая дочь первого президента Узбекистана и ее супруг Тимур Тилляев, а снял режиссер Баходир Юлдашев.

"Фильм получил награду "Кинео" в номинации "Лучший зарубежный документальный фильм" на 74-м Венецианском кинофестивале и победил в номинации "Лучший документальный фильм" на кинофестивале на острове Искья в 2017 году. Фильм "Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной" вы сможете посмотреть на узбекском языке в сентябре этого года бесплатно, пройдя по указанному нами адресу в Instagram и Facebook, подробные детали мы сообщим позднее", - уточняется в сообщении.

В данный момент фильм на английском языке доступен на Vimeo и Amazon.

➡️Ўзбек тилида қуйидаги шарҳда ўқинг⬇️ ➡️For English see comments' section below⬇️ В Лос-Анджелесе состоялась премьера исторического документального фильма "Человек, раскрывший тайны Вселенной", повествующего о жизни и научном наследии великого мыслителя Востока и правителя Самарканда Мирзо Улугбека. Документальная кинолента была спродюсирована Лолой Каримовой- Тилляевой и ее супругом Тимуром Тилляевым и снята режиссером Баходиром Юлдашевым. На премьере в Лос-Анджелесе присутствовали Базз Олдрин - легендарный американский астронавт, вступивший на поверхность Луны вторым в составе миссии Аполлон 11 в 1969 году и звезда мирового кино Арманд Ассанте, исполнивший главную роль в исторической киноленте. Фильм получил награду «Кинео» в номинации «Лучший зарубежный документальный фильм» на 74-м Венецианском кинофестивале и победил в номинации «Лучший документальный фильм» на кинофестивале на острове Искья в 2017 году. Фильм "Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной" вы сможете посмотреть на узбекском языке в сентябре этого года бесплатно, пройдя по указанному нами адресу в Инстаграм и Фейсбуке, подробные детали мы сообщим позднее. Сейчас фильм на английском языке доступен на Vimeo и Amazon по следующим линкам http://bit.ly/2K5Y6NA https://amzn.to/2ttpb2y

Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva)

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Теги:
фильмы, Лола Каримова-Тилляева, Лос-Анджелес



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