В Лос-Анджелесе презентовали фильм о Мирзо Улугбеке

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева представила в Лос-Анджелесе документальный фильм о великом мыслителе и ученом Мирзо Улугбеке, сообщается на ее странице в Instagram.

Картину "Человек, раскрывший тайны Вселенной", повествующую о жизни и научном наследии правителя Самарканда, спродюсировали младшая дочь первого президента Узбекистана и ее супруг Тимур Тилляев, а снял режиссер Баходир Юлдашев.

"Фильм получил награду "Кинео" в номинации "Лучший зарубежный документальный фильм" на 74-м Венецианском кинофестивале и победил в номинации "Лучший документальный фильм" на кинофестивале на острове Искья в 2017 году. Фильм "Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной" вы сможете посмотреть на узбекском языке в сентябре этого года бесплатно, пройдя по указанному нами адресу в Instagram и Facebook, подробные детали мы сообщим позднее", - уточняется в сообщении.

В данный момент фильм на английском языке доступен на Vimeo и Amazon.