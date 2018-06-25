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Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане

Звезды симфонической музыки выступили для жителей Андижана

Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov
Культура
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По решению организаторов проекта билеты на концерты раздавали бесплатно. 

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В рамках проекта Open Air - Oltin Vodiy для жителей Андижана выступили 115 музыкантов и исполнителей во главе с профессором Исмаилом Джалиловым и главным дирижером Национального симфонического оркестра Алибеком Кабдурахмановым.

По решению организаторов проекта, в числе которых Министерство культуры Узбекистана, Государственный комитет по развитию туризма и хокимият Андижанской области, билеты на концерты раздавали бесплатно. 

Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане
Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov
Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане

"Для нашего города это уникальное событие. Раньше ничего подобного не было, и я думаю, что теперь число почитателей классической музыки значительно прибавится. Мне кажется, что сочетание живого звучания на открытом воздухе уникально, особенно вечером, все это создает волшебную атмосферу, когда погружаешься в какой-то другой мир, все уходит, остается только музыка", - поделилась жительница города Кургантепа Файзиле Аблязова.

Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане
Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov
Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане

Для зрителей выступали в том числе восходящие звезды андижанской оперы. Артисты исполнили со сцены широчайший репертуар - от душевных композиций Ботира Зокирова до бессмертных итальянских арий. Зрители оценили музыку из известных кинофильмов в непривычном звучании симфонического оркестра. Не обошлось без национального достояния - Андижанской польки и Хорезмского лязги.

Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане
Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov
Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане



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