Звезды симфонической музыки выступили для жителей Андижана

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В рамках проекта Open Air - Oltin Vodiy для жителей Андижана выступили 115 музыкантов и исполнителей во главе с профессором Исмаилом Джалиловым и главным дирижером Национального симфонического оркестра Алибеком Кабдурахмановым.

По решению организаторов проекта, в числе которых Министерство культуры Узбекистана, Государственный комитет по развитию туризма и хокимият Андижанской области, билеты на концерты раздавали бесплатно.

Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане

"Для нашего города это уникальное событие. Раньше ничего подобного не было, и я думаю, что теперь число почитателей классической музыки значительно прибавится. Мне кажется, что сочетание живого звучания на открытом воздухе уникально, особенно вечером, все это создает волшебную атмосферу, когда погружаешься в какой-то другой мир, все уходит, остается только музыка", - поделилась жительница города Кургантепа Файзиле Аблязова.

Uzlife/ Sherzod Ikramutdinov Проект Open Air - Oltin Vodiy в Андижане

Для зрителей выступали в том числе восходящие звезды андижанской оперы. Артисты исполнили со сцены широчайший репертуар - от душевных композиций Ботира Зокирова до бессмертных итальянских арий. Зрители оценили музыку из известных кинофильмов в непривычном звучании симфонического оркестра. Не обошлось без национального достояния - Андижанской польки и Хорезмского лязги.