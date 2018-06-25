Атмосфера Узбекистана в "Этномире" - в комплексе открылся музей республики

Музей Узбекистана в "Этномире" расположен так удобно, что невозможно пройти, не заметив его.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik, Лев Рыжков. На территории культурно-познавательного центра "Этномир" открылся музей Узбекистана. Корреспондент Sputnik побывал на открытии и выяснил, что за экспонаты там представлены.

Все страны и континенты

Культурно-познавательный центр "Этномир" - это на самом деле огромный парк в Калужской области, на территории которого, безо всякого преувеличения, уместился весь мир. А вот Узбекистан на постоянной основе представлен не был. До самого недавнего времени.

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Теперь гости "Этномира" (а их, особенно летом, здесь бывает очень много) смогут познакомиться с культурой, обычаями Узбекистана, его прикладным искусством.

Созданием музея и формированием его экспозиции занимался Российский конгресс узбеков и узбекистанцев. А на открытие музея прибыл председатель конгресса, эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ибрагим Худайбердиев.

"Мы обязаны были открыть этот музей, - делится с корреспондентом Sputnik Ибрагим Худайбердиев. - Мы всегда были за гармонизацию межнациональных, межэтнических отношений на территории России. Это будет постоянно действующий, интересный музей. Сейчас мы подбираем его хранителя - историка, который хорошо знал бы обычаи и культуру народов Узбекистана".

Дружба давняя и крепкая

Церемония открытия музея стала веселым праздником.

"Теперь каждый гость нашего парка сможет прикоснуться к богатому наследию Узбекистана, не выезжая из страны, узнать больше о традициях, о культуре замечательного народа, побывать в гостевом доме узбеков, увидеть предметы быта, узнать о традициях и обрядах", - говорит руководитель направления по работе с регионами культурно-познавательного центра "Этномир" Ольга Саркисова.

А Ибрагим Худайбердиев подчеркивает, что народы России и Узбекистана связывает давняя и крепкая дружба.

"В годы войны из шести миллионов узбеков на войну отправились полтора миллиона, - говорит Худайбердиев. – Узбекские семьи приняли полтора миллиона беженцев. В том числе около двухсот тысяч детей. Ни одного ребенка не оставили на улице. Ни одного не отдали в детский дом. Это наша история. Мы – страны-союзники. И несмотря на то что уже два с половиной десятка лет нет Советского Союза, мы до сих пор остаемся вместе. У нас общая география, у нас общие интересы, у нас общее культурное наследие".

И вот при большом скоплении народа ленточка у входа в музей Узбекистана была торжественно перерезана.

Бешик с моторчиком

Что же внутри? Надо сказать, что в музее, несмотря на сравнительно небольшую площадь, очень точно передана атмосфера жаркого и щедрого Узбекистана. Кажется, что, переступив порог, ты действительно оказываешься в самом сердце республики.

Моим экскурсоводом по музею стал руководитель Конгресса узбеков и узбекистанцев по Орловской области, советник исполняющего обязанности губернатора Ибрагим Алимов.

"Ферганская долина славится своими ножами, они ценятся по всему миру, - рассказывает Ибрагим Алимов. – Их делают мужчины. Фарфор тоже производят в Ферганской долине. Тарелки, пиалки – все создано вручную, с большой любовью. А вот знаменитые шелка из Ферганской долины".

Если первая комната напоминает выставку прикладного искусства, то вторая – это помещение, в котором тщательно воспроизведена традиционная обстановка узбекского дома.

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"Наши ковры делают в Хорезме, Бухаре, Навои, - показывает Ибрагим Алимов. - Вообще, в этой комнате могло бы храниться приданое невесты. Когда мы отдаем девушку замуж, то даем ей в приданое ковры, как и представлено в экспозиции. Потом появляется на свет ребенок, ему нужна люлька. Здесь представлена традиционная кровать, которая называется бешик".

По словам Алимова, ничего лучше бешика для младенцев пока что не придумали. Это младенческая кроватка с полной комплектацией.

"Сейчас уже XXI век, - говорит собеседник. – Мои знакомые ребята придумали оснастить бешик моторчиком. Кнопка нажимается, и кроватка сама по себе раскачивается".

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После открытия музея состоялся праздничный концерт. В нем участвовали танцоры из Узбекистана. Приехала поздравить соседей целая делегация прекрасных артистов Таджикского культурного центра. Выступали российские артисты. Читала стихи прекрасная поэтесса из Дагестана Ферида Ибрагимова. С душевной теплотой поздравили узбеков представители гагаузов – народа, проживающего в Молдове.

Музей Узбекистана в "Этномире" найти легко. Он расположен так удобно, что невозможно пройти, не заметив его. Это значит, что еще больше россиян смогут узнать и полюбить Узбекистан.