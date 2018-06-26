Ода плову и любовный роман: какую роль сыграл Ташкент в жизни поэта Дементьева

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Известный российский поэт Андрей Дементьев — автор более 50 поэтических сборников.
По читательской популярности его поэзия на протяжении многих лет занимала одно из первых мест, стихи поэта были переведены на многие языки.
Дементьев написал тексты к более чем ста популярным песням. Были в его творчестве и стихи, посвященные Узбекистану.
В одном из интервью литератор рассказал, как 1979 году посетил республику и потом на протяжении трех лет бывал там почти еженедельно. Дело в том, что там он встретил женщину, которая произвела на него неизгладимое впечатление, в которую он был влюблен.
В результате мастер довольно близко изучил быт и обычаи узбекистанцев и написал ряд произведений об Узбекистане. В их числе "Ода плову".
ОДА ПЛОВУ
Когда в узбекском доме праздник…
(Там праздник, если гость пришел…)
Вас поразит многообразьем
И щедростью просторный стол.
Похож на южные базары,
Тот стол соблазн в себе таит.
Да будь ты немощным и старым,
Проснется волчий аппетит.
Узбекский стол…
В такую пору,
Когда в Москве трещит мороз,
Он зелени и фруктов гору
Нам в лучшем виде преподнес.
Ни прозой мне и ни стихами
Не описать узбекский стол…
Вот разговоры затихают
И вносят плов.
Как на престол
Его хозяин водружает
Среди закусок и вина.
И плов весь стол преображает.
И как ни сыт ты — бьет слюна.
Сияет стол, сияют лица.
Вкушай и доброту твори.
А в пиалушках чай дымится,
Зеленый, как глаза твои.
Но тостов нет.
Таков обычай.
Им после плова не звенеть…
«Дай сигарету…»
«Нет ли спичек…»
И все.
И можно умереть.
У нас еще снег на полях,
У вас уже шум в тополях.
У нас еще ветер и холод,
И нету на солнце надежд,
И кажется пасмурным город
От теплых и темных одежд.
У вас уже все по-другому:
Струится с небес синева,
И каждому новому дому
К лицу молодая листва.
У нас еще пашня — что камень.
И бродит в лесу тишина.
Пошли мне улыбку на память…
С нее и начнется весна.
Напомним, известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве в возрасте 89 лет.
Шестнадцатого июля ему должно было исполниться 90 лет. Супруга поэта отметила, что он хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.
Андрей Дементьев известен как автор текстов к песням "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом" и "Баллада о матери".
С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал "Юность".
В 1990-е был радио- и телеведущим.