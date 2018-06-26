Ода плову и любовный роман: какую роль сыграл Ташкент в жизни поэта Дементьева

Во вторник, 26 июня, стало известно, что в Москве на 90-м году жизни скончался известный советский и российский поэт Андрей Дементьев.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Известный российский поэт Андрей Дементьев — автор более 50 поэтических сборников.

По читательской популярности его поэзия на протяжении многих лет занимала одно из первых мест, стихи поэта были переведены на многие языки.

Дементьев написал тексты к более чем ста популярным песням. Были в его творчестве и стихи, посвященные Узбекистану.

В одном из интервью литератор рассказал, как 1979 году посетил республику и потом на протяжении трех лет бывал там почти еженедельно. Дело в том, что там он встретил женщину, которая произвела на него неизгладимое впечатление, в которую он был влюблен.

В результате мастер довольно близко изучил быт и обычаи узбекистанцев и написал ряд произведений об Узбекистане. В их числе "Ода плову".

ОДА ПЛОВУ

Когда в узбекском доме праздник…

(Там праздник, если гость пришел…)

Вас поразит многообразьем

И щедростью просторный стол.

Похож на южные базары,

Тот стол соблазн в себе таит.

Да будь ты немощным и старым,

Проснется волчий аппетит.

Узбекский стол…

В такую пору,

Когда в Москве трещит мороз,

Он зелени и фруктов гору

Нам в лучшем виде преподнес.

Ни прозой мне и ни стихами

Не описать узбекский стол…

Вот разговоры затихают

И вносят плов.

Как на престол

Его хозяин водружает

Среди закусок и вина.

И плов весь стол преображает.

И как ни сыт ты — бьет слюна.

Сияет стол, сияют лица.

Вкушай и доброту твори.

А в пиалушках чай дымится,

Зеленый, как глаза твои.

Но тостов нет.

Таков обычай.

Им после плова не звенеть…

«Дай сигарету…»

«Нет ли спичек…»

И все.

И можно умереть.

© Sputnik / Сергей Пятаков В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

У нас еще снег на полях,

У вас уже шум в тополях.

У нас еще ветер и холод,

И нету на солнце надежд,

И кажется пасмурным город

От теплых и темных одежд.

У вас уже все по-другому:

Струится с небес синева,

И каждому новому дому

К лицу молодая листва.

У нас еще пашня — что камень.

И бродит в лесу тишина.

Пошли мне улыбку на память…

С нее и начнется весна.

Напомним, известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве в возрасте 89 лет.

Шестнадцатого июля ему должно было исполниться 90 лет. Супруга поэта отметила, что он хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев известен как автор текстов к песням "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом" и "Баллада о матери".

С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал "Юность".

В 1990-е был радио- и телеведущим.