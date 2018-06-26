Риштан на невских берегах, или Зачем надо слушать керамику

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В историческом центре Санкт-Петербурга есть магазин восточной керамики, который выделяется на фоне других своим ярким ассортиментом. Изделия с пестрыми орнаментами привозит на берега Невы Мохигуль Гафурова, уроженка Узбекистана и профессиональный музеевед.

Продолжатель династии

Хокимият Риштанского района В Риштане прошел первый фестиваль керамики

Любовь к искусству маленькой Мохигуль и ее брату Дамиру привил дедушка – знаменитый реставратор Мирумар Асадов. Он был одним из самых ярких представителей самаркандской школы реставрации, первым среди представителей этой профессии получил золотую звезду Героя Узбекистана. В 40-е годы прошлого столетия Асадов принимал участие в оформлении в национальном стиле Театра драмы и музыки им. Алишера Навои и Театра им. Мукуми. В 1960-е годы судьба забросила Мирумара Асадова в Душанбе. Там он работал над мавзолеем Садриддина Айни и мавзолеем Рудаки в Пенджикенте. Потом, уже в годы независимости, мастер оформлял мавзолей Бахоуддина Накшбанди в Бухарской области и комплекс Имама Аль-Бухари, а также архитектурный ансамбль Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, мемориальный комплекс Шахи-Зинда, мечеть Хазрат Хизр и другие памятники старины.

За свою более чем 50-летнюю карьеру Мирумар Асадов воспитал десятки талантливых учеников. Среди них особое место занимают его дети и внуки. Правда, наша героиня не пошла по стопам деда, но все равно решила посвятить свою жизнь искусству.

"Все детство я провела в окружении колоритных зданий, орнаментов, керамики и волшебных шкатулок. Дедушка умел преобразить любую вещь, придать ей особый, неповторимый стиль. Конечно же, это вдохновляло меня создавать свои изделия, показывать миру красоту. Несомненно, его вклад в формирование моего мировоззрения и интересов огромен", – вспоминает Мохигуль.

В 2000 году Гафурова приехала покорять Санкт-Петербург. Она хотела получить художественное образование именно здесь — в культурной столице России. Девушка поступила в Университет гражданской авиации, учиться по специальности "музеевед".

"Студенткой я изучала, как оценивать музейные экспонаты, делать исторические справки, организовывать выставки, оценивать работы скульпторов и художников, заранее определять, какое изделие понравится зрителю. В свободное от учебы время ходила по музеям и выставкам, совмещая хобби с будущей профессией. Так что было полное погружение", – говорит Мохигуль.

Sputnik Магазин узбекских товаров в Санкт-Петербурге

На последнем курсе она прошла практику в Эрмитаже и написала диплом о музейных коллекциях эпохи Ренессанса.

Кладезь сокровищ Востока

После окончания учебы и нескольких лет, проведенных на родине, Мохигуль вернулась в Петербург, чтобы найти там работу по профессии. Она пыталась устроиться в музеи, художественные мастерские, выставочные центры. Увы, стабильную работу в 2005 году найти не удалось. Тогда-то Мохигуль впервые задумалась о том, чтобы открыть собственное дело. Учитывая ее знания азиатской культуры и изделий, понимание самой атмосферы Средней Азии, она вполне могла бы показать жителям многонационального Петербурга эту красоту.

На первое время Гафурова поселилась у родственников и устроилась экскурсоводом: водила группы туристов по городу и музеям.

"График у меня был гибкий, много свободного времени, которое я использовала для изучения будущей сферы деятельности, чтобы открыть свою фирму, начать продавать товары в магазинах и на выставках, найти клиентов. Было очень сложно и страшно, но я поставила себе четкую цель. Общалась с однокурсниками, которые пошли стажироваться в музеи, ходила по разным выставкам, наводила справки у практикующих торговцев антиквариатом. Когда почувствовала, что накопила достаточно знаний и контактов, – решилась", – вспоминает Мохигуль.

После завершения всех формальных процедур Гафурова учредила свою фирму и стала предпринимателем. Она рассудила так, что если красивые азиатские вещи с удовольствием покупают туристы-гости Самарканда, то и среди петербуржцев найдутся поклонники.

За товарами для своей сувенирной лавки Мохигуль отправилась в родной Самарканд, откуда привезла узбекскую посуду, шкатулки и ножи. Ее отец к тому времени уже имел свою мастерскую, в которой работали несколько мастеров. Первая партия товаров была маленькой – Гафурова привезла то, что уместилось в ручной клади в самолете.

Sputnik Магазин узбекских товаров в Санкт-Петербурге

"Я начала продавать товары на выставках-ярмарках, посвященных искусству и антиквариату, арендовала стенды у организаторов, и в течение одного-двух дней работы находились покупатели. Торговля там шла бойко, но все равно затраты стали окупаться лишь спустя несколько месяцев. Все это время я жила за счет гонораров в экскурсионном бюро", – говорит Мохигуль.

Постепенно у нее появились постоянные покупатели. Она "прописалась" на выставках, куда люди уже стали целенаправленно приходить за узбекскими вещицами себе в дом или в подарок друзьям.

В 2008 году Мохигуль решилась открыть постоянную торговую точку, выбрав, ни много ни мало, павильон в Гостином дворе. Она стала и директором, и продавцом, и бухгалтером в одном лице, а ее сувенирная лавка разрослась до федеральной сети с филиалами в Москве, Казани и Новосибирске.

Жизнь на две страны

Сегодня магазин Гафуровых – семейный бизнес. Свой путь к любителям азиатского колорита товар начинает в Самарканде и Риштане, где расположены мастерские, принадлежащие родителям Мохигуль. Под их руководством мастера создают посуду и шкатулки с восточными орнаментами. Отец нашей героини – потомственный реставратор, поэтому дочь полностью доверяет ему и в выборе материалов, и в подборе мастеров, и в художественных задумках. Сама Мохигуль часто летает на родину, живя на две страны.

© Sputnik / Ксения Набаткина Непривычную керамику из Узбекистана можно увидеть в Музее Востока

"Приезжая в Узбекистан, я хожу по местным выставкам, смотрю вживую готовые изделия мастеров. Те, что понравятся, покупаю. Естественно, за местную цену получается выгодно. Ножи нам поставляют постоянные партнеры из Намангана. Вообще дома у нашей семьи сформировалась сеть мастеров, с которыми мы постоянно сотрудничаем. Это люди из Ташкента, Ферганы, Андижана, Хивы, Бухары и, конечно же, родного Самарканда. Мы знаем их творчество и с удовольствием берем на реализацию. А они, живя на родине, рады, что их творения продаются в России", – рассказывает Гафурова.

Товар Мохигуль по-прежнему привозит сама. Больше всего она волнуется за хрупкие вещи (посуду и шкатулки) – как бы они ни побились во время погрузки.

"Сотрудники авиакомпаний и аэропортов не несут ответственность за сохранность наших вещей. Я часто с ужасом смотрю, как они швыряют чемоданы и коробки в багажный отсек. Всегда переживаю. Правда, наши коробки я наполняю опилками, чтобы заполнить пространство и сохранить стекло. Приходится доплачивать, и эти коробки кладут на отдельные полки, как особый груз. Но все равно часто бывает, что посуда бьется в дороге", – говорит Гафурова. Впрочем, несмотря на издержки, бизнес вполне окупается.

Клиенты узбекского магазинчика на Невском проспекте в основном местные жители. Иногда приходят туристы. Цены "кусачие", но товары того стоят. Многие знатоки искусства, коллекционеры, художники, артисты не жалеют денег на стоящую вещь. Среди клиентов есть даже библиотекарь с зарплатой в 15 тысяч рублей, которая скупает на последние деньги красивые вещи себе в квартиру.

"У меня в основном коллекционные изделия, поэтому огромный поток покупателей и не нужен", – уточняет Мохигуль.

Как отличить подделку от оригинала

Узбекских товаров в России можно найти много, но среди них хватает подделок, которые без особых знаний простому обывателю не распознать.

"Сейчас рынок насыщен псевдокерамикой, псевдоадрасовой одеждой, псевдочеканными изделиями. Например, посуда. На вид и по стуку вроде бы керамика, а от горячего идут трещины, ручки у кружек отваливаются, налепленные сверху узоры распадаются. Многие торговцы продают такую посуду по высоким ценам, делая большие деньги на дешевых поделках", – признается Гафурова.

© Sputnik / Ростислав Кошелев Восточная не сказка, а быль: как живется узбекистанцам на берегах Невы

Она сама когда-то думала открыть мастерскую в Петербурге, трудоустроить талантливых керамистов, которые здесь живут. Тогда бы не пришлось тратить деньги и время на перевозку из Узбекистана. Но, посоветовавшись со знатоками, женщина поняла, что это проигрышный вариант. На невских берегах не такой мягкий климат, как в Самарканде, керамика после окраса должна высохнуть, впитать краску, а влажный балтийский воздух этого не позволяет. Настоящие ценители узбекской посуды знают, что ее можно создавать только дома, где яркое солнце и горная свежесть.

Мохигуль дает несколько простых советов, как отличить настоящую керамику от подделки.

"В первую очередь надо обращать внимание на вес изделия. Поддельные кружки очень легкие, а тарелки – тяжелые. Лучше всего можно определить качество материала и обжига по звуку — достаточно легонько постучать предмет, чтобы он звенел", – пояснила музеевед.

Город, который помог найти себя

За 18 лет в Петербурге Мохигуль вполне освоилась и чувствует себя счастливой на невских берегах. Она привыкла и к местному климату, и к менталитету, и к шумным городским улицам.

"Было за эти годы немало трудностей. Например, доводилось пожить в грязной коммунальной квартире и экономить на всем, пока искала работу по профессии. Помню, как директора музеев не хотели меня брать только из-за гражданства. Обидно, конечно, но все в прошлом. Это даже к лучшему, иначе я бы не открыла собственное дело. Бизнес помогает реализоваться моим родителям и брату, дает возможность продвигать родную культуру и общаться в интеллигентной среде, – рассуждает Мохигуль. – Еще неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я стала наемным музееведом".

© Sputnik / Ксения Набаткина Ермакова: даже специалисты знают в основном традиционную узбекскую керамику

Ее основной круг общения в Петербурге – семья (муж и дети), брат, коллеги и несколько однокурсников. На встречи и соотечественниками из-за плотного графика не хватает времени. Однако Гафурова открыта к знакомству с земляками и была бы рада представить свои изделия на межнациональных мероприятиях. Родители Мохигуль планируют скоро открыть в Самарканде музей керамики, и, конечно же, бизнес-леди будет направлять туда туристов из России.

Женщина гордится, что живет на две страны: Узбекистан – родной дом, где она выросла, откуда идут корни; Россия – огромная страна, в которой она обрела любимую профессию, сформировалась как самодостаточная личность. И каждая из двух культурных столиц — Петербург и Самарканд — прекрасна по-своему.