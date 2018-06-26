Риштан на невских берегах, или Зачем надо слушать керамику

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В историческом центре Санкт-Петербурга есть магазин восточной керамики, который выделяется на фоне других своим ярким ассортиментом. Изделия с пестрыми орнаментами привозит на берега Невы Мохигуль Гафурова, уроженка Узбекистана и профессиональный музеевед.
Продолжатель династии
За свою более чем 50-летнюю карьеру Мирумар Асадов воспитал десятки талантливых учеников. Среди них особое место занимают его дети и внуки. Правда, наша героиня не пошла по стопам деда, но все равно решила посвятить свою жизнь искусству.
"Все детство я провела в окружении колоритных зданий, орнаментов, керамики и волшебных шкатулок. Дедушка умел преобразить любую вещь, придать ей особый, неповторимый стиль. Конечно же, это вдохновляло меня создавать свои изделия, показывать миру красоту. Несомненно, его вклад в формирование моего мировоззрения и интересов огромен", – вспоминает Мохигуль.
В 2000 году Гафурова приехала покорять Санкт-Петербург. Она хотела получить художественное образование именно здесь — в культурной столице России. Девушка поступила в Университет гражданской авиации, учиться по специальности "музеевед".
"Студенткой я изучала, как оценивать музейные экспонаты, делать исторические справки, организовывать выставки, оценивать работы скульпторов и художников, заранее определять, какое изделие понравится зрителю. В свободное от учебы время ходила по музеям и выставкам, совмещая хобби с будущей профессией. Так что было полное погружение", – говорит Мохигуль.
На последнем курсе она прошла практику в Эрмитаже и написала диплом о музейных коллекциях эпохи Ренессанса.
Кладезь сокровищ Востока
После окончания учебы и нескольких лет, проведенных на родине, Мохигуль вернулась в Петербург, чтобы найти там работу по профессии. Она пыталась устроиться в музеи, художественные мастерские, выставочные центры. Увы, стабильную работу в 2005 году найти не удалось. Тогда-то Мохигуль впервые задумалась о том, чтобы открыть собственное дело. Учитывая ее знания азиатской культуры и изделий, понимание самой атмосферы Средней Азии, она вполне могла бы показать жителям многонационального Петербурга эту красоту.
На первое время Гафурова поселилась у родственников и устроилась экскурсоводом: водила группы туристов по городу и музеям.
"График у меня был гибкий, много свободного времени, которое я использовала для изучения будущей сферы деятельности, чтобы открыть свою фирму, начать продавать товары в магазинах и на выставках, найти клиентов. Было очень сложно и страшно, но я поставила себе четкую цель. Общалась с однокурсниками, которые пошли стажироваться в музеи, ходила по разным выставкам, наводила справки у практикующих торговцев антиквариатом. Когда почувствовала, что накопила достаточно знаний и контактов, – решилась", – вспоминает Мохигуль.
После завершения всех формальных процедур Гафурова учредила свою фирму и стала предпринимателем. Она рассудила так, что если красивые азиатские вещи с удовольствием покупают туристы-гости Самарканда, то и среди петербуржцев найдутся поклонники.
За товарами для своей сувенирной лавки Мохигуль отправилась в родной Самарканд, откуда привезла узбекскую посуду, шкатулки и ножи. Ее отец к тому времени уже имел свою мастерскую, в которой работали несколько мастеров. Первая партия товаров была маленькой – Гафурова привезла то, что уместилось в ручной клади в самолете.
"Я начала продавать товары на выставках-ярмарках, посвященных искусству и антиквариату, арендовала стенды у организаторов, и в течение одного-двух дней работы находились покупатели. Торговля там шла бойко, но все равно затраты стали окупаться лишь спустя несколько месяцев. Все это время я жила за счет гонораров в экскурсионном бюро", – говорит Мохигуль.
Постепенно у нее появились постоянные покупатели. Она "прописалась" на выставках, куда люди уже стали целенаправленно приходить за узбекскими вещицами себе в дом или в подарок друзьям.
В 2008 году Мохигуль решилась открыть постоянную торговую точку, выбрав, ни много ни мало, павильон в Гостином дворе. Она стала и директором, и продавцом, и бухгалтером в одном лице, а ее сувенирная лавка разрослась до федеральной сети с филиалами в Москве, Казани и Новосибирске.
Жизнь на две страны
Сегодня магазин Гафуровых – семейный бизнес. Свой путь к любителям азиатского колорита товар начинает в Самарканде и Риштане, где расположены мастерские, принадлежащие родителям Мохигуль. Под их руководством мастера создают посуду и шкатулки с восточными орнаментами. Отец нашей героини – потомственный реставратор, поэтому дочь полностью доверяет ему и в выборе материалов, и в подборе мастеров, и в художественных задумках. Сама Мохигуль часто летает на родину, живя на две страны.
Товар Мохигуль по-прежнему привозит сама. Больше всего она волнуется за хрупкие вещи (посуду и шкатулки) – как бы они ни побились во время погрузки.
"Сотрудники авиакомпаний и аэропортов не несут ответственность за сохранность наших вещей. Я часто с ужасом смотрю, как они швыряют чемоданы и коробки в багажный отсек. Всегда переживаю. Правда, наши коробки я наполняю опилками, чтобы заполнить пространство и сохранить стекло. Приходится доплачивать, и эти коробки кладут на отдельные полки, как особый груз. Но все равно часто бывает, что посуда бьется в дороге", – говорит Гафурова. Впрочем, несмотря на издержки, бизнес вполне окупается.
Клиенты узбекского магазинчика на Невском проспекте в основном местные жители. Иногда приходят туристы. Цены "кусачие", но товары того стоят. Многие знатоки искусства, коллекционеры, художники, артисты не жалеют денег на стоящую вещь. Среди клиентов есть даже библиотекарь с зарплатой в 15 тысяч рублей, которая скупает на последние деньги красивые вещи себе в квартиру.
"У меня в основном коллекционные изделия, поэтому огромный поток покупателей и не нужен", – уточняет Мохигуль.
Как отличить подделку от оригинала
Узбекских товаров в России можно найти много, но среди них хватает подделок, которые без особых знаний простому обывателю не распознать.
"Сейчас рынок насыщен псевдокерамикой, псевдоадрасовой одеждой, псевдочеканными изделиями. Например, посуда. На вид и по стуку вроде бы керамика, а от горячего идут трещины, ручки у кружек отваливаются, налепленные сверху узоры распадаются. Многие торговцы продают такую посуду по высоким ценам, делая большие деньги на дешевых поделках", – признается Гафурова.
Мохигуль дает несколько простых советов, как отличить настоящую керамику от подделки.
"В первую очередь надо обращать внимание на вес изделия. Поддельные кружки очень легкие, а тарелки – тяжелые. Лучше всего можно определить качество материала и обжига по звуку — достаточно легонько постучать предмет, чтобы он звенел", – пояснила музеевед.
Город, который помог найти себя
За 18 лет в Петербурге Мохигуль вполне освоилась и чувствует себя счастливой на невских берегах. Она привыкла и к местному климату, и к менталитету, и к шумным городским улицам.
"Было за эти годы немало трудностей. Например, доводилось пожить в грязной коммунальной квартире и экономить на всем, пока искала работу по профессии. Помню, как директора музеев не хотели меня брать только из-за гражданства. Обидно, конечно, но все в прошлом. Это даже к лучшему, иначе я бы не открыла собственное дело. Бизнес помогает реализоваться моим родителям и брату, дает возможность продвигать родную культуру и общаться в интеллигентной среде, – рассуждает Мохигуль. – Еще неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я стала наемным музееведом".
Женщина гордится, что живет на две страны: Узбекистан – родной дом, где она выросла, откуда идут корни; Россия – огромная страна, в которой она обрела любимую профессию, сформировалась как самодостаточная личность. И каждая из двух культурных столиц — Петербург и Самарканд — прекрасна по-своему.