14:47 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Японские журналисты в Самарканде

"Орел и решка" по-японски: в Самарканде сняли эпизод молодежного шоу

© uzbektourism.uz
Культура
Получить короткую ссылку
121 0 0

Сюжет заключается в том, что семь молодых людей и девушек путешествуют на розовом автобусе по разным странам и изучают туристические маршруты.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Съемочная группа из Японии сняла в Самарканде эпизод молодежного шоу Ainori ("Совместная поездка"), сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Японские журналисты в Самарканде
© uzbektourism.uz
Японские журналисты в Самарканде

Сюжет программы онлайн-телевидения Netflix заключается в том, что семь молодых людей и девушек путешествуют на розовом автобусе по городам разных стран и изучают туристические маршруты.

"С 21 по 25 июня в Самарканде находилась группа японских журналистов. Гости снимали популярное шоу Ainori, которое транслировалось по онлайн-телевидению Netflix. В состав японской делегации входили: режиссер Коки Иноуэ, продюсер Коши Никайдо, ассистент режиссера Акира Яги, оператор Кончи Ямада", - говорится в сообщении.

Японские журналисты в Самарканде
© uzbektourism.uz
Японские журналисты в Самарканде

Создателей программы интересуют достопримечательности, живописные виды и редкие архитектурные и культурные находки.

Однако главная цель поездки – найти свою вторую половину.

Те, кому это удается, уходят из шоу и просят у водителя символический "билет в Японию".

Передача начала транслироваться в 1999 году.

Теги:
Самарканд, Телевидение, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Огражденная забором территория на берегу моря
    Деньги за воздух

    Пляжи на побережье Каспия доступны не всем – почему простым людям часто приходится довольствоваться непригодными к плаванию участками?

  • Пневматическая винтовка, архивное фото
    Под прицелом

    Бойцы ОМОН задержали в Минске мужчину, который из окна квартиры устроил стрельбу по прохожим и автомобилям.

  • Кабинет министров
    Это провокация!

    МИД Абхазии назвал провокацией и деструктивным действием внесение Грузией 33 человек в "список Отхозория-Татунашвили".

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин
    Особый случай

    Новый посол России в Армении Сергей Копыркин рассказал, что почувствовал, оказавшись в Ереване - эксклюзивное интервью.

  • Мороженое от кафе Gelato Italia
    Захотелось сладенького

    В Риге за мелкое хулиганство задержали очередного гостя столицы - пьяный британец напал на киоск с мороженным.

  • Эвакуация крупного лагеря мигрантов в Париже, архивное фото
    Только не здесь!

    Депутаты литовского парламента предложили создавать лагеря для беженцев и экономических иммигрантов за пределами Евросоюза.

  • Салат из овощей, фото из архива
    Это вам не валюта

    В Молдове запретили расплачиваться талонами на питание - в правительстве решили, сколько заплатят те, кто решит сделать их разменной монетой в своих махинациях.

  • Пограничный корабль PVL-202 Kati
    Налетай, подешевело!

    Департамент полиции и погранохраны Эстонии выставил на аукцион свой пограничный корабль по цене нового бизнес-седана.

  • правительство
    Искривленное восприятие

    МИД Южной Осетии прокомментировал реакцию Тбилиси на создание комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
Как дети тайских рыбаков построили футбольное поле прямо на воде
Когда любовь к футболу безгранична: тайские дети смастерили стадион на воде
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054