"Орел и решка" по-японски: в Самарканде сняли эпизод молодежного шоу

Сюжет заключается в том, что семь молодых людей и девушек путешествуют на розовом автобусе по разным странам и изучают туристические маршруты.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Съемочная группа из Японии сняла в Самарканде эпизод молодежного шоу Ainori ("Совместная поездка"), сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

© uzbektourism.uz Японские журналисты в Самарканде

Сюжет программы онлайн-телевидения Netflix заключается в том, что семь молодых людей и девушек путешествуют на розовом автобусе по городам разных стран и изучают туристические маршруты.

"С 21 по 25 июня в Самарканде находилась группа японских журналистов. Гости снимали популярное шоу Ainori, которое транслировалось по онлайн-телевидению Netflix. В состав японской делегации входили: режиссер Коки Иноуэ, продюсер Коши Никайдо, ассистент режиссера Акира Яги, оператор Кончи Ямада", - говорится в сообщении.

© uzbektourism.uz Японские журналисты в Самарканде

Создателей программы интересуют достопримечательности, живописные виды и редкие архитектурные и культурные находки.

Однако главная цель поездки – найти свою вторую половину.

Те, кому это удается, уходят из шоу и просят у водителя символический "билет в Японию".

Передача начала транслироваться в 1999 году.