Кыргызстан настаивает на включении ковра ширдак в список ЮНЕСКО

Стеганое войлочное изделие выполняется из натуральной шерсти и ценится за долговечность, срок службы составляет более 100 лет.

ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. Республика Кыргызстан добивается внесения национального ковра ширдак в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.

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Как заявила премьер-министр Алтынай Омурбекова, войлочные ковры в Кыргызстане считаются одним из главных традиционных видов искусства и неотъемлемой частью его культурного наследия.

При этом сохранение кыргызского ковроделия способствует не только продвижению национальных традиций в мире, но и экономическому развитию страны.

Ширдак (шырдак) – это стеганое войлочное изделие, выполненное из натуральной шерсти.

Одно из самых ценных качеств ковра – его долговечность, срок службы может составить более 100 лет.

На изготовление одного ширдака уходит от 2 до 6 месяцев.

В июне в высокогорной области Кыргызстана проходит международный фестиваль "Кыргыз шырдагы" ("Кыргызские ковры"). В нем принимают участие более 300 ремесленников из семи регионов страны, а также ученые, представители правительства, предприниматели.