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Шахрисабз

ЮНЕСКО оставит Шахрисабз в списке Всемирного наследия

© Госкомтуризм Узбекистана
Культура
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Азиз Абдухакимов проинформировал участников сессии об осуществленных работах в историческом центре Шахрисабза, которые были связаны с целями улучшения уровня жизни местного населения.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Исторический центр Шахрисабза остается в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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Об этом стало известно по итогам 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бахрейне, в ходе которого выступил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

В своем выступлении глава делегации Узбекистана проинформировал участников сессии об осуществленных работах в Историческом центре Шахрисабза, которые были связаны с целями улучшения уровня жизни местного населения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.

Члены Комитета были ознакомлены с принятым решением правительства Узбекистана "Об охране объектов Всемирного наследия в Узбекистане", которое включает в себя "дорожную карту" с указанием конкретных сроков выполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия.

Этот документ также предполагает создание Международной консультативной группы экспертов, в сотрудничестве с представительством ЮНЕСКО в Ташкенте, на которую будут возложены задачи предварительной экспертизы по проектам развития на территориях объектов Всемирного наследия, а также в исторических городских ландшафтах Узбекистана.

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Абдухакимов также отметил, что в Узбекистане выступают за гармонизацию в сохранении как материального, так и нематериального наследия. В начале этого года президент Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой по проведению каждые два года в первой декаде сентября Международного форума по искусству макомов в Историческом центре Шахрисабза. Данная инициатива Узбекистана уже получила официальный патронаж ЮНЕСКО.

В ходе обсуждения данного вопроса от ряда государств поступили многочисленные вопросы относительно предпринимаемых правительством мер по сохранению исторических объектов в Узбекистане. Азиз Абдухакимов отреагировал на все поднятые вопросы, предоставив исчерпывающие ответы.

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Активные дебаты между членами привели к созданию рабочей группы по выработке альтернативного проекта решения Комитета Всемирного наследия, предусматривающего сохранение Исторического центра Шахрисабза в Списке наследия ЮНЕСКО. В результате, члены пришли к консенсусу и поддержали данный документ. В нем содержится призыва к активному сотрудничеству Узбекистана с ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия нашей страны.

Таким образом Исторический центр Шахрисабза остается в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги:
ЮНЕСКО, Шахрисабз



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