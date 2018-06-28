ЮНЕСКО оставит Шахрисабз в списке Всемирного наследия

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Исторический центр Шахрисабза остается в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В своем выступлении глава делегации Узбекистана проинформировал участников сессии об осуществленных работах в Историческом центре Шахрисабза, которые были связаны с целями улучшения уровня жизни местного населения, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.
Члены Комитета были ознакомлены с принятым решением правительства Узбекистана "Об охране объектов Всемирного наследия в Узбекистане", которое включает в себя "дорожную карту" с указанием конкретных сроков выполнения рекомендаций Комитета Всемирного наследия.
Этот документ также предполагает создание Международной консультативной группы экспертов, в сотрудничестве с представительством ЮНЕСКО в Ташкенте, на которую будут возложены задачи предварительной экспертизы по проектам развития на территориях объектов Всемирного наследия, а также в исторических городских ландшафтах Узбекистана.
В ходе обсуждения данного вопроса от ряда государств поступили многочисленные вопросы относительно предпринимаемых правительством мер по сохранению исторических объектов в Узбекистане. Азиз Абдухакимов отреагировал на все поднятые вопросы, предоставив исчерпывающие ответы.
Таким образом Исторический центр Шахрисабза остается в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.