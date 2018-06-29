В РЦНК презентовали фильм о жизни матери Спартака Мишулина

Режиссер фильма Борис Бабаев рассказал, что сложнее всего было найти очевидца, который бы общался с Анной Мишулиной и знал ее историю.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте состоялась презентация авторского фильма Бориса Бабаева "Мама… Спасение в Ташкенте".

Кинолента рассказывает о дружбе народов на примере жизни матери известного актера Спартака Мишулина Анны Васильевны.

Режиссер фильма, известный журналист Борис Бабаев рассказал, что к созданию киноленты его побудили запросы с российской стороны о жизни в Ташкенте матери Спартака Мишулина. Самой трудной задачей было найти очевидца, который бы общался с ней и знал ее историю, передает пресс-служба Россотрудничества.

© РЦНК В РЦНК состоялась презентация фильма "Мама… Спасение в Ташкенте"

Таким человеком оказался замдиректора Мемориального комплекса первого президента Узбекистана Ислама Каримова, государственный и общественный деятель Турсунали Кузиев. На презентации он рассказал об истории случайного знакомства с матерью известного актера, когда он, будучи студентом, работал в доме, где жила Анна Мишулина.

Фильм Бориса Бабаева позволил в очередной раз увидеть общую историю между народами России и Узбекистана, а также вспомнить о том, что в самые сложные времена гостеприимный Ташкент открывал свои двери для деятелей культуры, науки и искусства наших народов.

Спартак Мишулин родился в Москве. Его мать Анна Васильевна, занимавшая достаточно высокий пост в партийной номенклатуре, была арестована, когда ребенку было только 10 лет, и как врага народа ее сослали в Ташкент.