Четыре узбекские картины примут участие в кинофестивале "Евразия"

В основную конкурсную программу фестиваля вошел фильм "Стойкость" Рашида Маликова. Кроме него заявлены работы Абдуазима Илхомжонова и Ботира Абдурахманова, а также Джахонгира Косимова.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сразу четыре работы узбекских кинематографистов примут участие в Международном кинофестивале "Евразия", который пройдет с 1 по 7 июля в Астане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Астану от Узбекистана отправилась делегация из 15 человек во главе с представителями Центра развития кинематографии и Совета молодых кинематографистов.

В основную конкурсную программу фестиваля вошел фильм "Стойкость" Рашида Маликова. Среди короткометражных картин заявлены работы молодых режиссеров Абдуазима Илхомжонова и Ботира Абдурахманова. В специальном разделе "Караван" будет показан художественный фильм Джахонгира Косимова "Назира".

"Также в рамках этого мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами "Евразии" и первого Международного кинофестиваля Prologue, который пройдет осенью этого года в Ташкенте. Для его популяризации в Астане будет организован специальный павильон", — пояснили корреспонденту Sputnik в Центре развития кинематографии Узбекистана.

Фестиваль "Евразия" признан Международной ассоциацией кинопродюсеров (FIAPF) и проводится вот уже 14-й раз министерством культуры и спорта Казахстана.

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В состав членов жюри "Евразии" вошли турецкий режиссер, сценарист, обладатель "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля Семих Капланоглу, режиссер, сценарист, обладатель премии жюри Каннского кинофестиваля, двух "Серебряных медведей" Берлинского кинофестиваля Ван Сяошуай, казахстанский кинорежиссер, сценарист и писатель Ермек Турсунов, а также звезда фильмов "Лед", "Духless 2", "Отель Элеон" Милош Бикович.

Напомним, что 2018 год в Казахстане объявлен "Годом Узбекистана". Кроме этого, 14-й Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет в канун 20-летия Астаны.