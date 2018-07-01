Четыре узбекские картины примут участие в кинофестивале "Евразия"

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сразу четыре работы узбекских кинематографистов примут участие в Международном кинофестивале "Евразия", который пройдет с 1 по 7 июля в Астане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В основную конкурсную программу фестиваля вошел фильм "Стойкость" Рашида Маликова. Среди короткометражных картин заявлены работы молодых режиссеров Абдуазима Илхомжонова и Ботира Абдурахманова. В специальном разделе "Караван" будет показан художественный фильм Джахонгира Косимова "Назира".
"Также в рамках этого мероприятия планируется подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами "Евразии" и первого Международного кинофестиваля Prologue, который пройдет осенью этого года в Ташкенте. Для его популяризации в Астане будет организован специальный павильон", — пояснили корреспонденту Sputnik в Центре развития кинематографии Узбекистана.
Фестиваль "Евразия" признан Международной ассоциацией кинопродюсеров (FIAPF) и проводится вот уже 14-й раз министерством культуры и спорта Казахстана.
Напомним, что 2018 год в Казахстане объявлен "Годом Узбекистана". Кроме этого, 14-й Международный кинофестиваль "Евразия" пройдет в канун 20-летия Астаны.