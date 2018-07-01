Государственную филармонию возродили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане указом президента учреждена Государственная филармония.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Государственной филармонии Узбекистана".
В соответствии с документом при Министерстве культуры на базе творческого объединения художественных коллективов республики, объединения коллективов национального симфонического, камерных и народных инструментальных оркестров, а также Дворца искусств "Туркистон" будет создана филармония.
Она расположится в Ташкенте по адресу улица Навои, дом 2.
В Каракалпакстане и областях будут открыты территориальные отделения филармонии.
Перед организацией поставлена задача развивать национальное, классическое и современное музыкальное и танцевальное искусство.
Также филармония должна обеспечить доступность концертов для всех слоев населения. Учреждению и его территориальным подразделениям разрешается проводить концерты и выступления без получения специальной лицензии.