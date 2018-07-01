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Концерт

Государственную филармонию возродили в Узбекистане

Пресс-служба Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации
Культура
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Филармония была закрыта в 2014 году, и сейчас она возобновляет свою работу. Она расположится в Ташкенте по адресу улица Навои, дом 2.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане указом президента учреждена Государственная филармония.

Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по организации деятельности Государственной филармонии Узбекистана".

В соответствии с документом при Министерстве культуры на базе творческого объединения художественных коллективов республики, объединения коллективов национального симфонического, камерных и народных инструментальных оркестров, а также Дворца искусств "Туркистон" будет создана филармония.

Она расположится в Ташкенте по адресу улица Навои, дом 2.

В Каракалпакстане и областях будут открыты территориальные отделения филармонии.

Перед организацией поставлена задача развивать национальное, классическое и современное музыкальное и танцевальное искусство.

Кураист Башкирского ансамбля танцев
© Sputnik / Соловьев
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Учреждение будет проводить лекции, концерты, пропагандировать все виды и жанры музыкального и танцевального искусства, популяризовать их с помощью СМИ, в том числе в интернете.

Также филармония должна обеспечить доступность концертов для всех слоев населения. Учреждению и его территориальным подразделениям разрешается проводить концерты и выступления без получения специальной лицензии.




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