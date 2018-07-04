Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" состоится в Ташкенте в октябре

Кинопоказы работ финалистов конкурса будут проходить с 4 по 7 октября.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Жюри Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" рассмотрит работы участников из Узбекистана.

Как сообщила координатор фестиваля Наталья Самолетова, общее количество участников сейчас назвать сложно, так как заявки проходят техническую обработку; среди них не менее пяти работ из Узбекистана.

"Участников точно больше, чем год назад, тогда их было 44", - сказала она.

Напомним, темой фестиваля 2018 года стал "Образ родины: время, место и судьба".

Имена победителей огласят 4 октября в Ташкенте. Кинопоказы работ финалистов будут проходить до 7 октября.

Напомним, в 2017 году награду телевизионного фестиваля получил документальный фильм "Триумф четверти века. Сурхандарья", снятый Национальной телерадиокомпанией Узбекистана.