Подобные мероприятия не редкость в разных странах мира. Но для Узбекистана этот парад стал первым в его истории

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сегодня, 7 июля, в центре столицы — в сквере Амира Темура прошел масштабный конный парад, который собрал сотни людей. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана В Узбекистане впервые прошел большой конный парад

Участниками парада стали сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии Республики Узбекистан, а также ведущие спортсмены сборных республики по разным конным дисциплинам.

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад

Подобные мероприятия не редкость в разных странах мира, но для Узбекистана этот парад стал первым в его истории. Конная индустрия республики таким образом старается заявить о себе, привлечь внимание общественности к конным видам спорта, популяризовать конноспортивные дисциплины среди подрастающего поколения.

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад.

Свой вклад в это дело сегодня внесли и сотрудники силовых структур, именитые спортсмены страны, которые в торжественных служебных и спортивных нарядах промаршировали по центральным улицам Ташкента, высоко подняв флаг страны.

В сегодняшнем параде приняли участие около 80 породистых лошадей. При таком количестве животных по общемировым меркам этот парад можно отнести к одним из крупнейших. Последний мировой рекорд по масштабности был поставлен в прошлом году с участием 116 лошадей в ОАЭ.