22:11 07 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Конный парад собрал сотни людей в центре столицы. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища.

В Узбекистане впервые прошел большой конный парад

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
9210

Подобные мероприятия не редкость в разных странах мира. Но для Узбекистана этот парад стал первым в его истории

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сегодня, 7 июля, в центре столицы — в сквере Амира Темура прошел масштабный конный парад, который собрал сотни людей. Жители Ташкента, а также его гости стали свидетелями незабываемого зрелища, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Узбекистане впервые прошел большой конный парад
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
В Узбекистане впервые прошел большой конный парад

Участниками парада стали сотрудники пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана, Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка при Министерстве внутренних дел, батальон почетного караула конного эскадрона Национальной гвардии Республики Узбекистан, а также ведущие спортсмены сборных республики по разным конным дисциплинам.

На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад

Подобные мероприятия не редкость в разных странах мира, но для Узбекистана этот парад стал первым в его истории. Конная индустрия республики таким образом старается заявить о себе, привлечь внимание общественности к конным видам спорта, популяризовать конноспортивные дисциплины среди подрастающего поколения.

На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад.
Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана
На сквере Амира Темура в центре столицы состоялся первый в Узбекистане конный парад.

Свой вклад в это дело сегодня внесли и сотрудники силовых структур, именитые спортсмены страны, которые в торжественных служебных и спортивных нарядах промаршировали по центральным улицам Ташкента, высоко подняв флаг страны.

В сегодняшнем параде приняли участие около 80 породистых лошадей. При таком количестве животных по общемировым меркам этот парад можно отнести к одним из крупнейших. Последний мировой рекорд по масштабности был поставлен в прошлом году с участием 116 лошадей в ОАЭ.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Армении Сергей Копыркин посетил 102-ю базу (5 июля 2018). Гюмри
    Кавказский бастион

    Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Учебный класс
    Где молодежь?

    Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Рианна позирует на премьере фильма Восемь подруг Оушена в Лондоне
Неоднозначный Трамп и шестилетний блогер: кто самые влиятельные люди в Сети
СПУТНИК_Сербы спели «Катюшу» в преддверии матча Россия – Хорватия
Расцветали яблони и груши: сербы спели "Катюшу" перед матчем Россия-Хорватия
Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
Как изменится жизнь узбекистанцев при новой налоговой системе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054