Узбекский актер Карим Мирхадиев признан лучшим на кинофестивале "Евразия"

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистанец Карим Мирхадиев стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" на XIV Международном кинофестивале "Евразия" в Астане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году на фестиваль приехала большая делегация из Узбекистана, в которую вошли представители Центра развития кинематографии и Совета молодых кинематографистов, режиссеры Рашид Маликов и Джахангир Касимов, а также актеры — Карим Мирхадиев, Алишер Узаков, Акбар Расулов, Шахзода Матчанова.
Интересно, что впервые на фестивале был представлен полномасштабный стенд узбекского кино с фильмами "Назира", "Scorpion", "Цель", "Тинчлик ортида", "Мама" и "Стойкость".
Еще одно важное событие, которое произошло в Астане — подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами "Евразии" и первого Международного кинофестиваля Prologue, который пройдет осенью этого года в Ташкенте.