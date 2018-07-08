Узбекский актер Карим Мирхадиев признан лучшим на кинофестивале "Евразия"

Также в Астане состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами "Евразии" и первого Международного кинофестиваля Prologue, который пройдет осенью в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Узбекистанец Карим Мирхадиев стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" на XIV Международном кинофестивале "Евразия" в Астане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В этом году на фестиваль приехала большая делегация из Узбекистана, в которую вошли представители Центра развития кинематографии и Совета молодых кинематографистов, режиссеры Рашид Маликов и Джахангир Касимов, а также актеры — Карим Мирхадиев, Алишер Узаков, Акбар Расулов, Шахзода Матчанова.

Узбекистанец Карим Мирхадиев стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" на XIV Международном кинофестивале "Евразия" в Астане

Среди 12 фильмов, вошедших в основной конкурс кинофестиваля, за победу боролся фильм "Стойкость" ("Сабот") Рашида Маликова. Жюри высоко оценило игру главного героя киноленты и приз в номинации "Лучшая мужская роль" достался Кариму Мирхадиеву.

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Кроме этого, в различных конкурсных программах "Евразии" приняли участие короткометражный фильм "Мама" Абдуазима Илхомжонова и Батыра Абдурахманова, художественная лента "Караван" Джахангира Касымова.

Интересно, что впервые на фестивале был представлен полномасштабный стенд узбекского кино с фильмами "Назира", "Scorpion", "Цель", "Тинчлик ортида", "Мама" и "Стойкость".

Еще одно важное событие, которое произошло в Астане — подписание соглашения о сотрудничестве между организаторами "Евразии" и первого Международного кинофестиваля Prologue, который пройдет осенью этого года в Ташкенте.