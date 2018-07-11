Фестиваль DanceMusicFest-2018 в Ташкенте даст шанс молодым музыкантам

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Второй фестиваль электронной музыки DanceMusicFest-2018 пройдет в Ташкенте этим летом, стать участниками могут все желающие музыканты, сообщили организаторы.
Мероприятие, как и прошлом году, пройдет под девизом "Молодежь против наркотиков". Организаторы фестиваля хотят помочь талантливым музыкантам из разных городов страны реализовать свой потенциал и оставить след в истории современной музыки Узбекистана.
"Будет все гораздо масштабнее прошлого года. DanceMusicFest-2017 зарядил нас энергией электронной музыки на целый год. Нам удалось погрузить всех в эту невероятную атмосферу. Но в этом году будет еще жарче", - обещает организатор фестиваля, генеральный директор Art Uz Promotion Agency Музаффар Сидиков.
Музыканты, которые давно хотели заявить о себе, могут подать заявки и загрузить авторские треки на сайт фестиваля до 14 июля включительно.
Гостями фестиваля в этом станут знаменитые диджеи, которые не только зададут ритм на танцполе, но и поделятся советами с участниками конкурса и даже выступят с ними на одной сцене.
Впервые фестиваль провели прошлым летом на открытой площадке дворца "Туркистон" в Ташкенте. Тогда хедлайнерами мероприятия стали известный голландский DJ турецкого происхождения Бурак Йетер и российская группа Swanky Tunes. Конкурсанты DanceMusicFest-2017 стали успешными музыкантами с ротациями на зарубежных радиостанциях, они сотрудничают с различными известными лейблами.