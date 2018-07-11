Фестиваль DanceMusicFest-2018 в Ташкенте даст шанс молодым музыкантам

Музыканты, которые давно хотели заявить о себе, могут подать заявки и загрузить авторские треки на сайт фестиваля до 14 июля включительно.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Второй фестиваль электронной музыки DanceMusicFest-2018 пройдет в Ташкенте этим летом, стать участниками могут все желающие музыканты, сообщили организаторы.

Мероприятие, как и прошлом году, пройдет под девизом "Молодежь против наркотиков". Организаторы фестиваля хотят помочь талантливым музыкантам из разных городов страны реализовать свой потенциал и оставить след в истории современной музыки Узбекистана.

"Будет все гораздо масштабнее прошлого года. DanceMusicFest-2017 зарядил нас энергией электронной музыки на целый год. Нам удалось погрузить всех в эту невероятную атмосферу. Но в этом году будет еще жарче", - обещает организатор фестиваля, генеральный директор Art Uz Promotion Agency Музаффар Сидиков.

Музыканты, которые давно хотели заявить о себе, могут подать заявки и загрузить авторские треки на сайт фестиваля до 14 июля включительно.

© Flickr / Claudio Cesarano Фестиваль Dance Music Fest: в Ташкент съедутся самые модные диджеи

Победитель DanceMusicFest-2018 подпишет контракт с одним из ведущих продюсерских центров страны, запишет треки на профессиональной студии, выпустит видеоклип и многое другое.

Гостями фестиваля в этом станут знаменитые диджеи, которые не только зададут ритм на танцполе, но и поделятся советами с участниками конкурса и даже выступят с ними на одной сцене.

Впервые фестиваль провели прошлым летом на открытой площадке дворца "Туркистон" в Ташкенте. Тогда хедлайнерами мероприятия стали известный голландский DJ турецкого происхождения Бурак Йетер и российская группа Swanky Tunes. Конкурсанты DanceMusicFest-2017 стали успешными музыкантами с ротациями на зарубежных радиостанциях, они сотрудничают с различными известными лейблами.