В Ташкенте улицу Бодомзор йули переименовали в честь Чингиза Айтматова

Шавкат Мирзиёев распорядился в апреле присвоить имя Айтматова одной из центральных улиц Ташкента.

ТАШКЕНТ, 12 июл – Sputnik. В Ташкенте народные депутаты одобрили решение переименовать улицу Бодомзор йули в улицу Чингиза Айтматова. Об этом передает пресс-служба хокимията узбекской столицы.

В апреле глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил широко отпраздновать 90-летие кыргызского писателя и общественного деятеля.

В рамках юбилея Айтматова в настоящее время кинорежиссеры из Узбекистана и Кыргызстана снимают фильм по повести писателя "Тополек мой в красной косынке".

Кроме того, бюст Айтматова установят в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.