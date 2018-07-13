Узбекские манты против буузы и баоцзы: в Бурятии пройдет кулинарное шоу

Повара из России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии и Армении приготовят побратимов буузы: манты, хинкали, баоцзы, пельмени, димсамы и равиоли.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Бурятии с 18 по 22 июля состоится Неделя туризма на Великом шелковом пути, в рамках которой пройдет "Шоу побратимов буузы". Об этом сообщает агентство "Байкал Медиа Консалтинг".

Буузы — это национальное бурятское блюдо, в основе которого рубленое мясо, особым образом завернутое в тесто и сваренное на пару.

Повара из России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии и Армении приготовят побратимов буузы: манты, хинкали, баоцзы, пельмени, димсамы и равиоли.

На первом этапе участники приготовят блюдо национальной кухни, которую представляют. В состав жюри войдет шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен Мишель Луи Ленц.

В следующем этапе участники презентуют свое блюдо перед зрителями и экспертами. Главным критерием оценки станет зрелищность.

Получив баллы, все участники переходят в третий этап - "Спарринги". Здесь за три минуты конкурсанты должны будут изготовить наибольшее количество экземпляров побратимов буузы.

Фото из личного архива Курочка в тесте или "пюштек": как приготовить армянское блюдо

В финал конкурса под названием "Ювелирная работа" проходят только четыре участника, которые за три минуты должны будут приготовить самые маленькие экземпляры побратимов буузы.

Победитель станет обладателем золотой медали, он получит право принять участие в Российской гастрономической неделе в Японии.

Накануне министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова запустила челлендж #лепимбуузу. Чиновник меньше чем за минуту слепила национальное блюдо прямо на рабочем месте.