Бухарские пейзажи и дождливый Париж: картины узбекского художника в Москве

Персональная выставка узбекского художника Салимджона Маматкулова открылась в Москве в Доме-музее М.Н. Ермоловой. Корреспондент Sputnik ознакомился с работами мастера и выяснил дальнейший путь экспозиции.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Коллекция работ узбекского художника Салиджона Маматкулов приехала в Россию. На выставке 95 полотен, которые можно увидеть в Москве, в музее Бахрушина, в течение всего июля, затем экспозиция переедет в Санкт-Петербург.

Кроме того, обсуждается возможность проведения выставок и в других российских городах, рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан куратор проекта Екатерина Юм.

Sputnik / Антон Курилкин Куратор выставки художника Салиджона Маматкулова Екатерина Юн

Работы Маматкулова практически неизвестны широкой публике — до приезда в Москву он выставлялся только у себя на родине. Однако в узких коллекционных кругах это достаточно заметная фигура. Произведения художника есть в частных коллекциях в ряде странах СНГ, а также у ценителей живописи из Кореи, Болгарии и даже Соединенных Штатов.

До России картины добрались благодаря корейским связям Маматкулова – как рассказала куратор выставки, друзья художника из общества корейцев Узбекистана совместно с коллегами из РФ и организовали это мероприятие.

Sputnik / Антон Курилкин Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Для первой зарубежной экспозиции Маматкулов отобрал картины последних лет из нескольких серий, выполненные в разных техниках – начиная с написанных тушью зарисовок из советского аэровокзала и заканчивая масляными и акварельными пейзажами.

Темы для сюжетов также разнообразны, как и использованные творцом инструменты – тут и традиционные виды Бухары, и пойманные художником мимолетные соприкосновения традиций и современности — ослик с повозкой на фоне проносящихся на заднем плане современных автомобилей, и французские мотивы на основе произведений Ги де Мопассана, и даже московские виды.

Sputnik / Антон Курилкин Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Также в экспозиции представлены известная работа художника "Двое" и несколько портретов.

Вот только для богатой коллекции шаржей, за которые Маматкулов неоднократно получал призы международных конкурсов карикатуристов, пространства на выставке физически не хватило, слишком много знаковых работ. Впрочем, лучшие из них посетители могут увидеть на установленной в зале плазменной панели.

Sputnik / Антон Курилкин Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Вживую полюбоваться полотнами узбекского мастера в Москве можно будет до 1 августа, в Северной столице России выставка откроется 15 августа и продлится месяц.