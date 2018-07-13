21:41 13 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Выставка Салиджона Маматкулова Зеркало души

Бухарские пейзажи и дождливый Париж: картины узбекского художника в Москве

Sputnik / Антон Курилкин
Культура
Получить короткую ссылку
25 0 0

Персональная выставка узбекского художника Салимджона Маматкулова открылась в Москве в Доме-музее М.Н. Ермоловой. Корреспондент Sputnik ознакомился с работами мастера и выяснил дальнейший путь экспозиции.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Коллекция работ узбекского художника Салиджона Маматкулов приехала в Россию. На выставке 95 полотен, которые можно увидеть в Москве, в музее Бахрушина, в течение всего июля, затем экспозиция переедет в Санкт-Петербург.

Кроме того, обсуждается возможность проведения выставок и в других российских городах, рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан куратор проекта Екатерина Юм.

Куратор выставки художника Салиджона Маматкулова Екатерина Юн
Sputnik / Антон Курилкин
Куратор выставки художника Салиджона Маматкулова Екатерина Юн

Работы Маматкулова практически неизвестны широкой публике — до приезда в Москву он выставлялся только у себя на родине. Однако в узких коллекционных кругах это достаточно заметная фигура. Произведения художника есть в частных коллекциях в ряде странах СНГ, а также у ценителей живописи из Кореи, Болгарии и даже Соединенных Штатов.

До России картины добрались благодаря корейским связям Маматкулова – как рассказала куратор выставки, друзья художника из общества корейцев Узбекистана совместно с коллегами из РФ и организовали это мероприятие.

Выставка Салиджона Маматкулова Зеркало души
Sputnik / Антон Курилкин
Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Для первой зарубежной экспозиции Маматкулов отобрал картины последних лет из нескольких серий, выполненные в разных техниках – начиная с написанных тушью зарисовок из советского аэровокзала и заканчивая масляными и акварельными пейзажами.

Темы для сюжетов также разнообразны, как и использованные творцом инструменты – тут и традиционные виды Бухары, и пойманные художником мимолетные соприкосновения традиций и современности — ослик с повозкой на фоне проносящихся на заднем плане современных автомобилей, и французские мотивы на основе произведений Ги де Мопассана, и даже московские виды.

Выставка Салиджона Маматкулова Зеркало души
Sputnik / Антон Курилкин
Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Также в экспозиции представлены известная работа художника "Двое" и несколько портретов.

Вот только для богатой коллекции шаржей, за которые Маматкулов неоднократно получал призы международных конкурсов карикатуристов, пространства на выставке физически не хватило, слишком много знаковых работ. Впрочем, лучшие из них посетители могут увидеть на установленной в зале плазменной панели.

Выставка Салиджона Маматкулова Зеркало души
Sputnik / Антон Курилкин
Выставка Салиджона Маматкулова "Зеркало души"

Вживую полюбоваться полотнами узбекского мастера в Москве можно будет до 1 августа, в Северной столице России выставка откроется 15 августа и продлится месяц.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Матрёшки с портретами Путина и Трампа появились в Хельсинки
Запечатлели в матрешках: сувениры с Путиным и Трампом продают в Хельсинки
Узбекистан на АрМи-2018
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054